Brasile, il Ct Dorival Junior esonerato dopo la figuraccia in Argentina: giallo Ancelotti, in pole Jorge Jesus

Fatale la disfatta contro l'Albiceleste ed è caccia al successore: Carletto nega contatti e si tiene stretto il Real, sprint tra tecnici portoghesi per la panchina della Selecao.

La clamorosa disfatta contro gli eterni rivali dell’Argentina in una sfida delle qualificazioni mondiali è costata il posto a Dorival Junior. L’avventura dell’ex allenatore del San Paolo alla guida della Selecao si è interrotta dopo poco più di un anno. Subentrato a gennaio 2024 al posto di Fernando Diniz, Dorival Junior è stato ufficialmente sollevato dall’incarico dalla CBF, la Federcalcio del Brasile. Che ora è, più o meno disperatamente, a caccia di un nuovo Ct. Stavolta a tempo pieno e non ad interim.

Selecao, Dorival Junior cacciato dopo l’1-4 di Buenos Aires

La decisione, anticipata da vari organi di stampa brasiliani, è stata presa a pochi giorni dal fragoroso 4-1 incassato a Buenos Aires dalla Seleccion, orfana per giunta di Messi. Uno smacco incredibile per i brasiliani, che a differenza dei rivali devono ancora qualificarsi ai Mondiali del prossimo anno: a quattro turni dal termine sono a +6 dal Venezuela, che in questo momento giocherebbe i playoff di ripescaggio. Nelle sue sedici partite alla guida della Selecao, Dorival Junior ha collezionato sette vittorie, sette pareggi e due sconfitte. Un rendimento da Nazionale “normale”, non certo consono alla selezione più gloriosa del “futebol” planetario.

Il sogno del Brasile si chiama Ancelotti: ma Carletto nega

L’interrogativo più stringente, a questo punto, è capire chi prenderà il posto di Dorival Junior. Il sogno dei dirigenti verdeoro ha un nome e cognome, Carlo Ancelotti, sponsorizzato dalle numerose star del Real Madrid che giocano nella Selecao. Ma è proprio la panchina dei Blancos che Carletto intende tenersi stretta. Ha già detto di no l’anno scorso, all’indomani dell’esonero di Diniz. E per lo stesso motivo s’è arrabbiato (si fa per dire) in sala stampa a Madrid. “Il mio contratto parla chiaro, ho grande affetto per il Brasile, giocatori e tifoseria, ma sono legato al Real. Non mi interessa quello che si dice in giro. Sono concentrato sul momento della nostra stagione, che è cruciale. Siamo vicini ai nostri obiettivi”.

I candidati Ct: Jorge Jesus, Abel Ferreira, Filipe Luis e…Mou

Probabilmente dal Brasile torneranno alla carica per Carletto a fine stagione. Ma il tempo stringe e a giugno sono in programma due sfide cruciali di qualificazione mondiale, in Ecuador e in casa col Paraguay. Chi andrà in panchina in quelle circostanze? Si fanno i nomi di alcuni tecnici portoghesi, in particolare di Jorge Jesus, ex allenatore di Benfica e Sporting oggi all’Al-Hilal, in Arabia Saudita: in Brasile ha vinto una Libertadores col Flamengo nel 2019. Un altro lusitano, Abel Ferreira, è in lizza: al momento guida il Palmeiras. Folkloristica appare la voce che rimanda a José Mourinho, mentre tra i candidati ci sarebbe pure Filipe Luis, attuale tecnico del Flamengo. Unico brasiliano doc del lotto.