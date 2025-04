Copa del Rey, il Real Madrid minaccia di non giocare la finale col Barcellona: la clamorosa presa di posizione di Perez

I blancos pronti a protestare contro le parole dell’arbitro De Burgos Bengoetxea che in conferenza era scoppiato in lacrime parlando dei video preparati contro i direttori di gara dalla tv madridista

Barcellona-Real Madrid, finale di Copa del Rey in programma domani a Siviglia, rischia di non giocarsi: il club di Florentino Perez minaccia di non scendere in campo in segno di protesta contro la Federcalcio spagnola e il mondo arbitrale. A scatenare la reazione dei blancos, le parole dell’arbitro Ricardo De Burgos Bengoetxea, che in conferenza stampa non è riuscito a trattenere il pianto parlando della pressione messa sui direttori di gara dai video-dossier realizzati da Real Madrid Tv.

Il Real Madrid minaccia di non giocare contro il Barcellona

Il Real Madrid sta minacciando la Federcalcio spagnola (Rfef) di non giocare la finale di Copa del Rey contro il Barcellona, in programma domani sera a Siviglia. Al centro della clamorosa protesta ordita dal club di Florentino Perez le dichiarazioni nella conferenza stampa di oggi di Ricardo De Burgos Bengoetxea, il direttore di gara della finale, che non è riuscito a trattenere le lacrime parlando della pressione e degli insulti che lui e i suoi colleghi sono chiamati a subire. L’arbitro, in particolare, ha puntato il dito sui video-dossier con gli errori arbitrali che Real Madrid Tv ha pubblicato nel corso della stagione. Per il Real, un affronto intollerabile: la Casa Blanca ha poi pubblicato un comunicato per chiedere le scuse pubbliche degli arbitri.

Il comunicato del Real: “Gli arbitri chiedano scusa”

“Il Real Madrid ritiene inaccettabili le dichiarazioni pubbliche rilasciate oggi dagli arbitri designati per la finale della Copa del Rey, che si terrà domani, 26 aprile 2025″, si legge nella nota ufficiale poi pubblicata dalla Casa Blanca, che poi chiede provvedimenti, ovvero il cambio di designazione degli arbitri per la finale. “Queste dichiarazioni fatte in maniera premeditata 24 ore prima contro uno dei partecipanti alla finale – continua poi la nota – dimostrano, ancora una volta, una chiara e manifesta animosità e ostilità di questi arbitri nei confronti del Real Madrid”.

Lo sfogo dell’arbitro contro Real Madrid Tv

“I video su Real Madrid TV ci mettono grande pressione e hanno anche gravi ripercussioni nella tua vita privata”, ha dichiarato l’arbitro della finale di domani. La tv del Real, infatti, non si limita a commentare gli errori commessi dai fischietti spagnoli contro la squadra di Carlo Ancelotti, ma pubblica anche quelli dei direttori di gara che dovranno arbitrare le successive partite del Real, aumentando dunque la pressione sui singoli arbitri.

L’arbitro De Burgos Bengoetxea in lacrime

“Si parla tanto dei video di Real Madrid Televisión perché sono quelli che hanno maggiori ripercussioni, anche nel privato – ha detto De Burgos Bengoetxea, trattenendo le lacrime -. Quando tuo figlio va a scuola e gli altri bambini gli dicono che suo padre è un ladro e lui torna a casa piangendo, diventa dura. Io cerco di educare mio figlio, di dirgli che suo padre è onesto”.

Qui De Burgos Bengoetxea non è più riuscito a controllare il pianto: “È duro – ha aggiunto piangendo – fottutamente duro, una cosa che non auguro a nessuno. Ma il giorno che lascerò voglio che mio figlio sia orgoglioso di ciò che è stato suo padre e del mondo arbitrale”.

Arbitri, una stagione di polemiche nella Liga

La polemica tra arbitri e Real Madrid arriva al termine di una stagione infuocata nella Liga. Da febbraio in poi, dopo la sconfitta a sorpresa con l’Espanyol, il Real Madrid ha lanciato una durissima campagna contro gli arbitri, accusati in una lettera formale inviata alla Federcalcio spagnola e al Consiglio Superiore dello Sport di far parte di un “sistema completamente screditato”, di agevolare un “doppio standard con cui si arbitra il Real”, di “falsificare la realtà” nei propri referti e di rendere la Liga un campionato “manipolato e corrotto”.

Parole durissime che avevano causato la reprimenda del presidente della Liga Tebas, protagonista di una polemica con lo stesso Ancelotti.