Ancelotti ha ragione, senza il Var il Real sarebbe primo a +8 dal Barcellona: il retroscena

Polemiche furibonde anche in Spagna sul Var: il Real Madrid definisce il sistema attuale da "terzo mondo", i numeri 'favoriscono' il Barcellona

Il Var non divide solo in Italia, chiedere a Carlo Ancelotti per delucidazioni. La classifica della Liga a sei turni dalla fine vede il Barcellona avanti di quattro lunghezze sul Real Madrid, che sarebbe addirittura a +8 sui blaugrana senza il Var. Al di là dei giochini da bar, ciò che in Spagna tiene banco sono gli errori commessi nonostante la tecnologia e l’utilizzo spropositato dello strumento sebbene le direttive vadano in senso opposto.

Spagna, veleno sul Var: è record di interventi

In questa edizione della Liga sono già 162 gli interventi del Var. Quando mancano ancora sei turni alla fine del torneo, è già stato superato il numero di interventi della scorsa stagione e si è ad un passo dal superare anche il record stabilito nell’annata 2022/23 (179).

Insomma, Var protagonista (nel bene, ma anche nel male), nonostante il Comitato Tecnico degli Arbitri abbia fornito indicazioni opposte. Già, secondo il presidente dell’organismo Medina Cantalejo il Var dovrebbe “essere una rete di sicurezza contro errori chiari ed evidenti”, intervenendo il meno possibile sui rigori e nelle “giocate cosiddette grigie” in cui dovrebbe essere l’arbitro l’attore principale. Ma finora così non è stato.

Errori Var, le critiche feroci del Real Madrid

Se è vero che il Var è sempre più presente, è altrettanto vero che è aumentato il numero degli errori. A pesare, secondo il quotidiano spagnolo As, è stato l’avvento del fuorigioco semiautomatico, che ha creato non poca confusione in campo. Solo in questa stagione il Var ha annullato erroneamente 36 gol per fuorigioco ed è un dato allarmante: si è infatti già a +12 rispetto alla fine della scorsa stagione.

Veementi le polemiche da parte dei club e in particolare del Real Madrid, che ha più volte puntato il dito contro il modo in cui è utilizzato Var, definendo il sistemo attuale da “terzo mondo”. Solo in occasione dell’ultima partita vinta a fatica con l’Athletic Bilbao, alla squadra di Ancelotti , che ha incassato la solidarietà di Fabio Capello, è stato annullato un gol a Vinicius e ha protestato per un rigore negato su Bellingham che sembrava netto

Ancelotti ha ragione: che differenza tra Real e Barcellona

Altro che sudditanza psicologica nei confronti dei blancos. Le accuse lanciate da Ancelotti trovano riscontro nei numeri: il tecnico del Real non protesta solo per i torti subiti, ma anche per i (presunti) favori al Barcellona, che contro l’Inter in Champions non potrà contare su Lewandowski.

I blaugrana hanno beneficiato di 13 interventi del Var, mentre sono solo 6 quelli contro. I madrileni, invece, hanno giovato del Var solo in 6 circostanze, con addirittura 15 interventi contro. Senza la tecnologia Mbappé e compagni sarebbero a +8 sui catalani, invece si ritrovano a -4.