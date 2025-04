Real Madrid, Capello difende Ancelotti: "Vergognoso quello che gli stanno facendo"

L'ex ct parla di mancanza di rispetto per chi ha vinto tutto sulla panchina dei blancos ma ammette che le merengues sono condannate ad alzare trofei

Fabio Capello, ospite fisso dei Laureus Awards in qualità di ambasciatore dell’Academy, si aggira per Madrid come se fosse casa sua, perché ha occupato la stessa panchina dove ora soffre il suo amico Carlo Ancelotti dopo l’ eliminazione dalla Champions League. E con la compostezza che gli deriva dai suoi 78 anni e dalle sue due esperienze alla Casa Bianca (1996-97 e 2006-07) con due titoli della Lega, emette la sentenza.

Capello difende Ancelotti

Secondo l’ex tecnico di Milan e Juve in Spagna stanno esagerando a criticare don Carlo: “Quello che stanno facendo ad Ancelotti è un’ingiustizia, considerando tutto quello che ha vinto con il Real Madrid. È irrispettoso. Per me è il miglior allenatore del mondo per i titoli che ha vinto “. E non lo sorprende che la nazionale brasiliana sia sulle sue piste: “Deve essere lui a voler fare il passo di allenare una nazionale”.

I problemi di Mbappè

Capello, che ha una certa dimestichezza con la gestione delle stelle grazie alla sua esperienza come allenatore di Milan, Roma, Juventus, Madrid e della nazionale inglese , ha analizzato la prima stagione di Kylian Mbappé a Madrid. “Ha avuto un avvio difficile. Forse ha faticato a capire dove avrebbe giocato, perché la maglia del Madrid è la maglia del Madrid e pesa. Il problema è che non è un centravanti, e lui e Vinicius devono giocare insieme, e si ritrovano sulla fascia”.

Il Bernabéu ha fischiato il francese domenica, quando è apparso sul tabellone video della partita contro l’Athletic, Capello se lo spiega così: “Tutti si aspettavano che facesse cose uniche, ma vedremo l’anno prossimo… Pensando a lui, Vinicius e Bellingham, tutti pensavano che per il Madrid sarebbe stato una passeggiata”.

Real Madrid condannato a vincere

E poiché il Real Madrid non sa come coniugare il verbo “perdere”, riguardo alla prossima finale di Coppa del Re contro il Barcellona, ​​in cui prevede “una lotta tremenda”, ha ricordato che i Blancos “devono vincere, essendo secondi in Liga e fuori dalla Champions League. Vincere la Coppa sarà fondamentale. Devono vincere qualcosa quest’anno”.