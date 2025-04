Real Madrid, Ancelotti attacca ancora il Var, la tv delle merengues: E' una vergogna

I blancos restano in corsa per la Liga dopo il successo sull'Athletic ma c'è polemica per un gol annullato a Vinicius e un rigore negato a Bellingham

Una spettacolare volée di Valverde nei minuti finali ha regalato al Real Madrid il successo sull’Athletic in Liga consentendo alle merengues di rimanere in corsa per la Liga ma che fatica. Dopo un primo tempo deludente i blancos hanno creato tante occasioni, si sono visti annullare un gol a Vinicius e hanno protestato per un rigore su Bellingham apparso netto ma non concesso dall’arbitro prima del gol-partita. Inevitabili le polemiche nel post-partita.

La tv del Real parla di vergogna arbitrale

La TV del Real Madrid ha preferito aprire la sua analisi del post-partita con la polemica arbitrale, concentrandosi in particolare su due azioni: il gol annullato a Vinicius , per un fuorigioco di Endrick a inizio azione di pochi centimetri, e un rigore non fischiato a Bellingham da Unai Núñez, che secondo i commentatori del canale ufficiale del Real Madrid avrebbe dovuto essere visionato dal VAR da Martínez Munuera.

La TV del Real Madrid era così arrabbiata per questa situazione che ha addirittura trasmesso le riprese della partita Barcellona – Celta di sabato , cosa davvero insolita. In quella partita ci furono due principali controversie: la mancata espulsione di Raphinha per una presunta aggressione a Iago Aspas e il successivo rigore a Dani Olmo , fischiato su richiesta del VAR e segnato proprio da Raphinha. Su RMTV si sono lamentati del fatto che Raphinha avrebbe dovuto essere espulso e, cosa ancora più importante, che le immagini più nitide della presunta aggressione sono apparse dopo la partita e non nelle riprese immediate.

Riguardo al fuorigioco di Endrick, hanno messo in dubbio la correttezza della scelta del frame per fermare l’azione: “Dov’è la palla nel semiautomatico? Non sembra , bisogna crederci. E come possiamo credere a questo sistema di Clos Gómez, con la direzione di Mediapro, con quello che vediamo settimana dopo settimana? Bisogna crederci, e con questo VAR è impossibile”.

Dopo che è stato diffuso l’ audio del VAR relativo al gol annullato, le critiche si sono intensificate : “È da terzo mondo. È una presa in giro dei tifosi di calcio in generale, e dei tifosi del Real Madrid in particolare. Questo non è accettabile; è una vera vergogna “.

Ancelotti serafico a fine gara

Carlo Ancelotti sollevato è apparso davanti ai media dopo il sofferto successo contro l’Athletic Bilbao, che non ha spento la speranza di vincere la Liga. Acido con le decisioni arbitrali, affettuoso con Vinicius, il tecnico emiliano – come sta diventando ormai abitudine – ha esordito criticando il direttore di gara.

La polemica di Ancelotti

Quando gli hanno chiesto cosa pensasse del gol annullato a Vinicius e del rigore negato a Bellingham ha risposto con la consueta ironia: “Questo è il nuovo calcio. Il gol annullato… è fuorigioco segnalato dall’automatico, ciò che è strano è che il VAR non ha dato il rigore. Il nuovo calcio moderno è questo”.

Bellingham ha giocato da falso nove: “Quella posizione ci ha dato un grande vantaggio l’anno scorso. Non l’abbiamo utilizzato nel primo tempo, ma sì nel secondo. Vinicius? Ha un atteggiamento fantastico e nel secondo tempo era esausto. È stato decisivo, come sempre. Ha festeggiato a malapena il gol? Non sono stati giorni felici per lui, ma mi è piaciuta molto la sua reazione. Sarà molto importante nelle prossime partite. Per quello che fa in campo e per il suo atteggiamento”.