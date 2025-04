Barcellona, il tweet su Ancelotti e il Real è virale: Ansu Fati impazzisce a fine gara

Dopo la clamorosa rimonta ai danni del Celta gli azulgrana sono più vicini al titolo e non dimenticano un pensiero per gli storici rivali di Madrid

Se dopo oltre un’ora di gioco ti trovi sotto per 3-1 è difficile essere ottimisti ma ieri al Barcellona è riuscita l’impresa: gli azulgrana hanno recuperato i due gol di svantaggio finendo per vincere per 4-3con una rete al 98′. Un risultato che consente alla squadra di Flick di mantenere la vetta in Liga ma c’è spazio anche per uno sfottò agli eterni rivali del Real Madrid.

La remuntada riuscita

Dopo il vantaggio iniziale dd Ferran Torres, è stato il Celta Vigo a prendere in mano le redini del match con la tripletta di Borja Iglesias che ha portato i suoi sul 3-1. Flick è dovuto ricorrere a tutti i suoi migliori giocatori con Olmo e la doppietta di Raphinha (rigore al 98’) che hanno ribaltato il match finito 4-3 per i blaugrana. Una rimonta che ha fatto pensare a quella che il Madrid non è riuscito a realizzare contro l’Arsenal.

Il tweet dedicato al Real Madrid

Almeno questo è ciò che ha espresso il Barcellona nel suo account Catalan X. “Doncs era il fine settimana della remuntada!” (“Beh, è ​​stata una settimana di rimonta!”) , c’è scritto assieme ad un’emoticon ammiccante. Una frecciatina al Real Madrid e alla chiacchieratissima settimana dell’annunciata remuntada in Champions dei Blancos con l’Arsenal, che poi non si è verificata.

Un post che ha avuto più impatto del solito nei commenti e nei retweet. Molti sono tifosi del Real Madrid, arrabbiati per quella che considerano la mancanza di rispetto del Barcellona nei confronti del Real Madrid. Alcuni invocano la rivincita nella finale della Coppa del Re . Nelle prossime settimane, Barcellona e Real Madrid si affronteranno due volte, prima nella finale della Copa del Rey sabato prossimo e poi a Montjuïc, in una partita che potrebbe decidere la Liga.

Lo sfogo di Ansu Fati

L’unico del Barcellona a non aver festeggiato è stato Ansu Fati, questa davvero non è stata la sua stagione. Lo spagnolo ha avuto pochissimo spazio sotto la guida di Flick e, dopo essersi riscaldato durante la partita contro il Celta e non aver giocato, era visibilmente arrabbiato.

L’attaccante del Barcellona aveva giocato appena pochi minuti contro il Dortmund nell’andata dei quarti di finale della Champions League. In precedenza, quest’anno aveva giocato solo contro il Barbastro, il 4 gennaio in Copa del Rey. Una stagione molto dura per Ansu, che non gioca in campionato dal 10 novembre 2024. Si è scaldato per gran parte del secondo tempo, convinto di poter entrare ma la speranza si è trasformata ben presto in frustrazione e rabbia scaricatasi nel modo peggiore. Ha preso a calci un portavivande e la panchina, allontanandosi da bordo campo senza più la pettorina gialla addosso, tolta e gettata via con un gesto plateale.