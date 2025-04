Inter, Lautaro al Barcellona, era tutto fatto: ecco perché saltò l'affare, il retroscena

Il Toro nel 2020 aveva raggiunto un accordo col club blaugrana ma a mandare a monte l'affare fu il Covid con la successiva crisi finanziaria

Al Bernabeu sarà il nemico pubblico numero uno: sulle spalle di Lautaro Martinez si reggerà tutto l’attacco dell’Inter nella semifinale di Champions e vista la forma dell’argentino (e le distrazioni difensive degli spagnoli) è lecito che ci sia preoccupazione ma il Toro – in una sorta di sliding doors – avrebbe potuto giocare questa sfida con l’altra maglia. Il Mundo Deportivo rivela in esclusiva la trattativa per l’acquisto dell’attaccante da parte del Barca e come si sia arrivati a un passo dal trasferimento prima che sfumasse tutto.

La scelta di puntare su Lautaro

Lautaro Martínez era diventato l’obiettivo principale del Barcellona nel maggio 2019m si legge su El Mundo Deportivo. Il Barcellona veniva dalla sconfitta in semifinale di Champions League contro il Liverpool ad Anfield , dopo aver sprecato uno svantaggio per 3-0 all’andata al Camp Nou. Due settimane dopo, la Coppa del Re si giocava contro il Valencia al Benito Villamarín ma Luis Suárez decise di farsi operare al menisco del ginocchio destro per poter giocare in tempo la Coppa America con l’Uruguay, cosa che non fu accolta con favore né dal club né dallo spogliatoio, poiché l’uruguaiano decise di sottoporsi all’operazione all’insaputa dei medici del club. “Dobbiamo puntare su Lautaro e Luis se ne va”, è stata la riflessione del club. Poiché all’uruguaiano restava ancora un anno di contratto, la direzione sportiva ha iniziato a lavorare sulla firma pensando all’estate del 2020 .

Il sì del giocatore

Cominciarono ad esserci dei tentativi di avvicinarsi all’attaccante argentino. A marzo, due dirigenti del Barcellona , ​​Ramon Planes , allora segretario tecnico del club, e Òscar Grau , in qualità di direttore generale, volarono a Miami per incontrare gli agenti di Lautaro . Lì le due parti si sono accordate sulle condizioni del suo contratto, in attesa che il Barcellona , ​​ormai con l’ok del giocatore, si sedesse per negoziare il suo trasferimento con l’Inter.

Il Barcellona aveva stanziato 60 milioni per ingaggiare il ” Toro “, più quanto ricavato dagli eventuali trasferimenti effettuati. Tuttavia, quell’incontro, svoltosi nel fine settimana del 14 e 15 marzo 2020 a Miami, si rivelò fatale. I due emissari del Barcellona dovettero rientrare di corsa a Barcellona , ​​poiché lo scoppio del COVID-19 costrinse i governi a ordinare il confinamento della popolazione e la chiusura dello spazio aereo.

Il Covid mandò tutto a monte

Sebbene inizialmente i dirigenti del Barcellona fossero stati informati che il lockdown sarebbe durato solo tre settimane, la situazione si è complicata notevolmente e il Barcellona , ​​che ha visto i propri introiti crollare da un giorno all’altro a causa della chiusura dello stadio e del Museo , ha dovuto rinunciare all’ingaggio di Lautaro Martínez, poiché l’operazione stava diventando finanziariamente impraticabile a causa dell’enorme perdita di introiti.

Cinque anni dopo, Lautaro , ormai confermato capitano e leader indiscusso dell’Inter , con cui ha rinnovato il contratto fino al 2029, affronterà di nuovo il Barcellona alla ricerca di un posto in finale di Champions League ma chissà cosa sarebbe successo se nel 2020 non fosse comparso il coronavirus