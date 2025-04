Real Madrid, Ancelotti e la risposta sul suo futuro: ecco chi c'era in tribuna, Mbappè scaricato dai tifosi

Tempo di processi al Real Madrid. Il Bernabeu contesta Mbappé, Ancelotti sempre più vicino all'addio. E si riapre una pista che sembrava chiusa

Questa volta il Real Madrid ha fallito. Altro che remuntada: la squadra di Ancelotti è stata sconfitta dall’Arsenal anche nel quarto di ritorno di Champions al Bernabeu. Ed è tempo di processi. Se la posizione del tecnico italiano è sempre più in bilico, il popolo blanco ha già emesso la sua sentenza su Mbappé al momento del cambio per infortunio.

Euroflop Real Madrid: Ancelotti sul futuro

Inutile girarci intorno: visti i precedenti, un po’ tutti nella capitale spagnola credevano nella remuntada. Non è stato così, non questa volta. Dopo il 3-0 dell’andata, i Gunners hanno bissato vincendo 2-1 al Bernabeu al termine di una partita segnata da diversi errori arbitrali. A riguardare l’intero percorso del Real nel primo anno della nuova Champions l’eliminazione per mano dell’Arsenal ci sta tutta. A Madrid sono sicuri: il ciclo di Ancelotti è finito, nonostante il suo contratto – di recente rinnovato – scada nel 2026.

Nel post partita inevitabile una domanda sul futuro all’allenatore che vanta ben cinque coppe dalle grandi orecchie in bacheca. Carletto, però, ricorda i suoi trascorsi da calciatore e prova a dribblare la questione. “Il club potrebbe decidere di cambiare. Magari già quest’anno o l’anno prossimo, non lo so e non c’è alcun problema. Il giorno in cui avrò finito qui potrò fare solo una cosa: ringraziare. Che sia domani, tra un mese oppure tra un anno. Il mio futuro non lo so e non lo voglio sapere”. Poi Ancelotti ha sottolineato che il Real è ancora impegnato su tre fronti: campionato, Coppa del Re e Mondiale per Club.

Ritorno di fiamma per Re Carlo: ecco chi lo ha osservato

Il momento è propizio, è l’ora di accelerare. Perché il Real Madrid e Ancelotti non sono mai stati così vicini dal dirsi addio. Nonostante radio mercato dava per fatto o quasi l’ingaggio di Jorge Jesus come ct del Brasile, in realtà la Federazione non ha ancora perso le speranze di arrivare all’ex allenatore di Milan, Chelsea, Napoli e PSG.

E lo testimonia la presenza al Bernabeu di Diego Fernandes, imprenditore ritenuto molto vicino alla CBF, la Federazione brasiliana. Come riferisce Marca, i colloqui con l’entourage di Ancelotti vanno avanti: l’obiettivo è affidargli la Seleçao già per le delicatissime gare contro Ecuador e Paraguay in programma a giugno e valevoli per le qualificazioni ai Mondiali 2026.

Mbappè scaricato dai tifosi: che cosa è successo

Trentadue gol cancellati dalle ultime tre partite. Nel mezzo della doppia disfatta con l’Arsenal, la folle espulsione rimediata in campionato contro l’Alaves. Così si è incrinato il rapporto tra il Bernabeu e la stella Mbappé.

Già, i tifosi sembrano aver proprio scaricato l’attaccante francese arrivato la scorsa estate dopo essersi liberato dal Paris Saint-Germain. Sostituito al 74′ per infortunio, l’uscita del campo del classe 1998 è stata accompagnata dai fischi piovuti dal tempio madrileno. Anche gli dei cadono.