Real Madrid-Arsenal, moviola: serata horror per arbitro e Var, quanti pasticci

La prova dell’arbitro Letexier al Bernabeu per i quarti di Champions analizzata ai raggi X da Calvarese, 5 gialli del fischietto francese

Francois Letexier, la scelta dell’Uefa per Real-Arsenal, con l’addio di Orsato, il calo di Turpin e il declino di Taylor, oggi è considerato il n.1 al mondo degli arbitri. Ad Euro2024 ha arbitrato la finale: aveva debuttato, benissimo, in Croazia-Albania, ripetendosi con ottimi voti in Danimarca-Serbia, sempre nella fase a gironi, e in Spagna-Georgia agli ottavi. Il francese vanta 65 partite Uefa all’attivo, internazionale dal 2017, nell’ultima stagione ha affrontato sei sfide di Champions League (tra cui il ritorno dei quarti tra Real Madrid e Manchester City di tre mesi fa) oltre alla Supercoppa Europea fra Manchester City e Siviglia nel 2023. Nato a Bédée, un comune con più 4mila abitanti situato nel dipartimento dell’Ille-et-Vilaine nella regione della Bretagna, il 23 aprile 1989. Il fischietto francese è stato il più giovane ad esordire in Ligue 1, a 25 anni. Vediamo come se l’è cavata ieri al Bernabeu.

I precedenti di Letexier con Real e Arsenal

Per il fischietto francese è stata la prima volta con l’Arsenal mentre aveva già arbitrato le merengues con questo bilancio: due vittorie (contro Napoli e Chelsea), il pareggio contro il City nella gara d’andata della scorsa stagione e la sconfitta, in questa stagione, contro il Liverpool.

L’arbitro ha ammonito 5 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Mugnier e Rahmouni con Frappart IV uomo, Brisard al Var e Dechepy all’Avar, l’arbitro ha ammonito cinque giocatori: Asencio, Rudiger, Alaba, Raya, Partey

Real-Arsenal, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Succede tutto in avvio. Al 3′ tiro cross di Vinicius, Mbappé realizza con il petto: il francese era in netta posizione di fuorigioco. Al 4′ arriva già il primo giallo: è per Alaba dopo un intervento duro ed in ritardo su Saka. All’11’ trattenuta di Asencio su Merino in area, per l’arbitro non c’è niente ma viene richiamato all’on field review dal Var e torna sui suoi passi assegnando il rigore all’Arsenal e l’ammonizione ad Asencio. Odegaard si presenta sul dischetto con il pallone in mano, propenso a calciare il rigore. Arriva, però, Saka che si fa dare la sfera e si incarica lui della battuta. Il numero 7 inglese calcia e fa partire un tocco sotto che Courtois intercetta facilmente.

Al 22′ Vinicius cade in area dopo uno scontro con Thomas, Letexier che é molto vicino dice che si può continuare. Un minuto dopo però Letexier vede una trattenuta in area di Rice su Mbappè: giallo e rigore tra le proteste inglesi. Dopo un lunghissimo check del Var nuova chiamata all’on field review e nuovo dietrofront di Letexier che annulla l’ammonizione e toglie il rigore al Real. Al 36′ giallo al portiere Raya per perdita di tempo. Al 61′ pestone di Rudiger su Lewis Skelly, non visto dall’arbitro. All’85’ ammonito Rüdiger per fallo su Merino, all’85’ giallo anche per Partey. L’ex Atletico va faccia a faccia con Rudiger, era diffidato. Dopo 5′ di recupero Real-Arsenal finisce 1-2.

La sentenza di Calvarese

In merito all’episodio più discusso di Real-Arsenal, ovvero il rigore revocato ai madrileni, fa chiarezza il talent di Prime Calvarese che sul suo sito dice: “Sul contatto non c’è assolutamente nulla di falloso: quello di Rice è soltanto un modo di cercare l’avversario e di “sentirlo”. Laborioso e lungo anche il controllo VAR, che nel complesso dura 4-5 minuti; sintomo di come anche in sala VAR si sia cercato a lungo un “modo” per far annullare un rigore inesistente. Peraltro nella grafica televisiva, al termine dell’OFR, ecco la scritta “offside”, riferita a un fuorigioco di Rodrygo, che evidentemente avrebbe avuto un impatto sull’azione (cosa che però senza dubbio non avviene). Insomma, un’ulteriore dimostrazione di confusione.

Pochi minuti prima, però, aveva fatto discutere anche il rigore per l’Arsenal: su un calcio d’angolo, Asencio e Merino vanno al corpo a corpo a centro area; poi c’è una trattenuta del madridista con un solo braccio, col pallone che finisce tra le mani di Courtois e i calciatori che non si lamentano. Il richiamo VAR di Brisard, in questo caso, è a mio avviso forzato”.