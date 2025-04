Barcellona, Lewandowski ko: salta l'Inter, come cambia la squadra di Flick, la statistica che spaventa i nerazzurri

Il 36enne attaccante, uscito infortunato nella gara col Celta Vigo, dovrà stare fermo almeno tre settimane: al suo posto Ferran o Dani Olmo

Per l’Inter è una buona notizia, per il Barcellona una mazzata. E’ più grave del previsto l’infortunio riportato ieri da Robert Lewandowski nel match di Liga contro il Celta. L’attaccante 36enne si è sottoposto questa mattina ad accertamenti medici per valutare l’entità del problema che lo ha costretto alla sostituzione e il responso è preoccupante.

L’infortunio di Lewandowski

Il bomber ieri ha lasciato l’ Estadio Olimpico al 78′, sostituito da Gavi. Gli esami hanno evidenziato una lesione al muscolo semitendinoso della gamba sinistra. Il bollettino non ha fornito informazioni sulla durata dell’assenza: “Gli accertamenti effettuati domenica hanno confermato che Robert Lewandowski ha una lesione al muscolo semitendinoso della coscia sinistra. Il suo ritorno a tempo pieno con la squadra sarà deciso in base ai suoi progressi”, si legge nel comunicato ma in Spagna si parla di almeno tre settimane di stop.

Quante gare salta il bomber

La sua assenza rappresenta un duro colpo per il Barcellona nel momento più cruciale della stagione, con la finale di Coppa del Re contro il Madrid sabato prossimo, la semifinale contro l’Inter e il Clásico l’11 maggio. La speranza degli azulgrana è di riaverlo a disposizione per il ritorno con i nerazzurri a San Siro il 6 maggio. L’ex giocatore del Bayern Monaco è il centravanti titolare del Barcellona nonché il suo capocannoniere: nelle 48 partite disputate tra tutti i tornei, ha segnato ben 40 gol.

Come cambia il Barcellona

L’infortunio di Lewandowski apre le porte a Ferran Torres, che potrebbe diventare titolare. Il valenciano ha fatto già parte dell’undici titolare nella vittoria contro il Celta, segnando il primo gol. Inoltre, la Copa del Rey è la sua competizione preferita di questa stagione, dove ha giocato da titolare nei quarti di finale contro il Valencia e in entrambe le semifinali contro l’Atlético, ed era addirittura dato per titolare a La Cartuja. Insieme a Julián Alvarez ed Endrick, è in testa alla classifica marcatori del torneo con cinque gol: uno contro il Betis, tre contro il Valencia e uno contro l’Atlético.

Ferran è un uomo di cui Flick ripone la massima fiducia e i suoi numeri lo dimostrano. Nel 2025 ha segnato sette gol nella Liga, oltre ai cinque segnati in Coppa, e la sua importanza per la squadra è in crescita. Solo Lewandowski (nove) ha segnato il primo gol della partita per il Barcellona più volte di lui in questo campionato, ovvero tre. L’alternativa è schierare Dani Olmo centravanti.

La statistica che spaventa l’Inter

Va detto però che nelle tre partite a cui Lewandowski non ha preso parte in questa stagione, in Liga contro il Maiorca e in Copa del Rey contro Betis e Valencia , la squadra catalana non solo ha vinto, ma ha anche segnato cinque gol in ogni partita.