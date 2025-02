Real Madrid-Atletico Madrid: tensione alle stelle. Ancelotti contro Tebas: “Nessuno ha perso la testa”. E arriva la replica

Vigilia di grande tensione quella del derby tra Real Madrid e Atletico Madrid: in Spagna da giorni il tema caldo è quello degli arbitri e tra il tecnico italiano e il presidente della Liga volano accuse

Domani sera va in scena il derby tra Real Madrid e Atletico Madrid e la tensione è già alle stelle. In realtà il tema arbitrale tiene occupata la stampa spagnola già da diversi giorni, i Blancos hanno protestato in maniera vibrante dopo la sfida con l’Espanyol e arrivano al grande appuntamento del derby decisamente carichi a partire da Carlo Ancelotti.

Il match con l’Espanyol

A scartare le polemiche è stata una lettera da parte del Real Madrid inviata alla Federcalcio spagnola e al CSD (Consejo Superior de Deportes) e in particolare l’accusa era rivolta a quanto successo nel match contro l’Espanyol. Il difensore della formazione catalana Romero si è reso protagonista di un bruttissimo fallo ai danni di Mbappè, sanzionato solo da un giallo e senza revisione del Var. E nel finale del match proprio Romero è stato autore del gol decisivo.

Il Real Madrid nella sua mista ha parlato di una Liga “manipolata e corrotta” e ha chiesto gli audio dell’episodio tra arbitro e Var. Un’accusa che ha messo in subbuglio l’intera Liga.

Le parole di Ancelotti

Prima della sfida con l’Atletico Madrid, Carlo Ancelotti torna sul tema e lancia un messaggio in direzione di Javier Tebas, presidente della Liga: “Prima di una gara importante non vorrei toccare questo argomento, Tebas può stare tranquillo perché nessuno qui ha perso la testa. Abbiamo solo chiesto una spiegazione per migliorare un sistema che da quello che sento, non piace a nessuno. Gli altri non sono contenti perché pensano che favorisca noi, ma quando siamo noi a volerlo cambiare, sono gli altri che rifiutano. Gli audio? Non penso che rivelino un gran segreto. Vogliamo solo capire cosa è successo”.

La replica di Tebas

Non si è fatta attendere la risposta del vulcanico presidente della Liga, Javier Tebas: “Carlo può stare tranquillo. La competizione in Spagna non è manipolata e tutti vogliamo migliorare la nostra organizzazione arbitrale ed è da tempo che lo chiediamo. La cosa curiosa però è che il Real Madrid, che ora è così preoccupato, fa parte della giunta della Federazione dal novembre 2023 e non ha mai detto niente”.

