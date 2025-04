Barcellona-Real Madrid, cronaca di una giornata da incubo: tutti i retroscena

Settimana di tensioni tra i Blancos, la federazione e la classe arbitrale. Dopo i botta e risposta la palla passa al campo ma il clima è avvelenato

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Lo stadio de La Cartuja si trasformerà questa sera nel cuore pulsante del calcio mondiale. Barcellona e Real Madrid tornano a sfidarsi in una finale di Coppa del Re dopo undici anni. Quella che è sempre stata la partita più bella dell’anno, arrivata contornata da un clima di massima tensione. Al video polemici sulla designazione arbitrale trasmessi dai canali ufficiali dei Blancos, è arrivata la piccata replica dei diretti interessati.

Il Real Madrid attacca, gli arbitri rispondono

Non si gioca. Anzi, sì. Una settimana di passione ha accompagnato la finale di Coppa del Re. A far nascere questo clima surreale attorno al Clasico è stato il Real Madrid che quest’anno ha avuto parecchio da ridire sulla classe arbitrale. Le polemiche dei Blancos, con tanto di video pubblicati sul canale ufficiale, hanno scatenato la reazione degli arbitri coinvolti con De Burgos Bengoetxea e González Fuertes al centro dell’uragano.

Cosa è accaduto in conferenza stampa

Nella classica conferenza stampa organizzata dalla federazione, sono arrivate puntuali le domande sulle polemiche del Real Madrid. Ci si attendeva, però, che come da copione i diretti interessati avrebbero bypassato smorzando così i toni. Invece l’arbitro De Burgos è scoppiato in lacrime parlando delle conseguenze personali che hanno avuto le critiche del club blanco. Mentre il Var González Fuertes ha attaccato i campioni in carica di Spagna senza mezzi termini.

Blancos in silenzio ma regolarmente in campo

In segno di protesta, il Real Madrid ha annullato la conferenza stampa pre-partita, l’allenamento ufficiale e altri eventi organizzati dalla federazione. Nonostante alcune speculazioni mediatiche su un possibile boicottaggio della finale, il club ha confermato la sua partecipazione, sottolineando il rispetto per i tifosi e per i valori dello sport. Insomma, tra tensioni istituzionale e guerra aperta con arbitri e Var, la formazione di Ancelotti è pronta a sfidare il Barcellona. Si gioca, finalmente.