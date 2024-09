Napoli-Parma, moviola: caos sui rigori, perché è stato espulso il portiere ospite

La prova dell’arbitro Tremolada al Maradona nell’anticipo della terza giornata di A analizzata ai raggi X, il fischietto monzese ne ha ammoniti 5

Paride Tremolada della sezione di Monza, la scelta per Napoli-Parma, nella scorsa stagione ha arbitrato 14 partite: due di Serie A (debutto in Udinese-Lecce), 10 del campionato di Serie B e due di Coppa Italia. I suoi numeri parlano di 63 cartellini gialli, 2 secondi gialli, 1 rosso e 6 calci di rigore concessi; la sua media si attesta quindi di poco sotto alle 5 sanzioni. In questa stagione ha debuttato maluccio in Lazio-Venezia ma come se l’è cavata ieri al Maradona?

I precedenti di Tremolada con Napoli e Parma

Il fischietto monzese non aveva mai diretto prima partite del Napoli (solo in Primavera) e del Parma.

L’arbitro ha ammonito cinque giocatori e ne ha espulso uno

Coadiuvato dagli assistenti Bresmes e Zingarelli con La Penna IV uomo, Di Bello al Var e Di Paolo all’Avar, l’arbitro ha ammonito Anguissa, Lobotka, Mijaila, Suzuki, Del Prato e il tecnico azzurro Conte espulso al 75’ per doppia ammonizione Suzuki

Napoli-Parma, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi. Al 18′ percussione di Sohm che parte da centrocampo e arriva in area di rigore, la palla arriva a Bonny che evita Meret che lo tocca: il parmense accentua un po’ e cade, per l’arbitro è penalty che realizza lo stesso Bonny. Al 31′ fallo tattico di Anguissa sulla cavalcata di Sohm, l’arbitro lo grazia non estraendo il cartellino giallo. Al 35′ contatto in area tra Balogh e Raspadori: l’arbitro Tremolada non ha dubbi e invita a continuare ma resta qualche perplessità. Al 42’ giallo per Anguissa per un intervento falloso su Bernabè. Al ammonito Lobotka per aver interrotto una ripartenza e subito dopo Conte per proteste, al 61’ ammonito Mihaila che allontana il pallone dopo aver fatto fallo. Al 63’ giallo per Suzuki che perde tempo prima di battere dal fondo.

Al 75’ secondo giallo e rosso per il portiere Suzuki che interviene in maniera spericolata su Neres, travolgendolo. All’88’ Simeone viene colpito in area da Almqvist e termina a terra. L’arbitro assegna il penalty agli azzurri ma viene richiamato all’on field review e torna sui suoi passi revocando il penalty perché Almqvist ha toccato il pallone. Subito dopo giallo a Enrico Delprato per proteste. Finale convulso con rimonta e Napoli-Parma finisce 2-1.