90'+16' Finisce qui! Napoli-Parma 2-1.22:52

90'+15' Si salva incredibilmente il Napoli! Il Parma riesce a recuperare il pallone e a farsi vivo nell'area azzurra, con Osorio che di testa accomoda per il tiro a botta sicura di Almqvist, respinto da Meret.22:51

90'+14' Prova a chiudere in avanti ora il Napoli.22:50

90'+13' Torna in campo Lukaku, un po' zoppicante, ma riuscirà a chiudere il match con i suoi compagni.22:49

90'+10' Intervento a palla distante tra Almqvist e Lukaku, con i due che si scontrano involontariamente. Momento di apprensione per l'attaccante belga che resta a terra dolorante.22:47

90'+6' GOL! NAPOLI-Parma 2-1! Rete di Anguissa! Il corner viene ribatutto dalla difesa ma la palla torna sui piedi di David Neres: l'ex Benfica crossa con il destro verso il secondo palo dove Anguissa stacca più in alto di tutti, trovando la rete del vantaggio.



90'+6' Calcio d'angolo per il Napoli: tutti dentro l'area.22:42

90'+5' Cross profondo dalla destra da parte di Di Lorenzo, con Delprato che viene superato dalla traiettoria, ma con Osorio che devia sulla schiena di Simeone. Palla sul fondo e rinvio per il Parma.22:41

90'+4' Kvaratskhelia serve ancora Lukaku dentro l'area, il quale prova a girarsi come in occasione del gol. Questa volta interviene Osorio che chiude in angolo.22:40

90'+2' GOL! NAPOLI-Parma 1-1! Rete di Lukaku! Spinazzola serve l'attaccante belga al centro dell'area, il quale si gira sul mancino e conclude ad incrociare verso il palo di destra: conclusione troppo forte per Delprato, che non può nulla.



90'+1' Tolto il calcio di rigore al Napoli! Dopo la visione dell'arbitro al VAR, viene cambiata la decisione. Nessun tocco di Almqvist ai danni di Simeone.22:37

90' Segnalati 11 minuti di recupero.22:38

90' Lungo check con il VAR: l'arbitro viene richiamato e lo va a rivedere.22:36

88' 3o ammonito Parma: cartellino giallo per Enrico Delprato. L'attuale portiere viene punito per proteste.22:35

88' Calcio di rigore per il Napoli! Simeone viene colpito in area da Almqvist e termina a terra. L'arbitro assegna il penalty agli azzurri.22:34

86' Kvaratskhelia riceve sulla sinistra, rientra sul destro e crossa morbido al centro: Simeone spizza appena di testa, mettendo a lato.22:32

86' Simeone viene servito bene dentro l'area da Kvaratskhelia, ma sbaglia l'ultimo stop consentendo alla difesa avversaria di intervenire e strappargli il pallone.22:32

85' Kvaratskhelia calcia direttamente la punizione, ma la palla termina molto alta sopra la traversa.22:31

84' Lukaku protegge bene il pallone spalle alla porta e viene steso da Osorio. Punizione da zona centrale per il Napoli.22:30

82' Cross dalla destra di Di Lorenzo con Delprato che coraggiosamente salta sopra Anguissa, riuscendo a bloccare il pallone.22:28

81' Kvaratskhelia prova a velocizzare la soluzione verso la porta, concludendo dalla distanza: palla molto alta sopra la traversa.22:27

80' Neres riceve sulla trequarti di destra, rientra sul mancino e crossa al centro: esce Delprato che blocca in due tempi.22:26

80' Ora è un assedio del Napoli, con il Parma chiuso all'interno della propria area di rigore.22:26

78' 4a sostituzione Napoli: esce Pasquale Mazzocchi, entra Giovanni Simeone.22:24

77' Il Parma aveva però finito i cambi, quindi a difendere la porta ci sarà il difensore Delprato.22:25

76' Palla profonda alla ricerca di David Neres, con Suzuki che esce dall'area di rigore e mette fuori: sullo slancio il portiere mette a terra l'attaccante del Napoli. L'arbitro non ha dubbi ed estrae il secondo giallo per l'estremo difensore.22:23

75' Cartellino rosso per Zion Suzuki! Parma in 10 uomini!22:22

75' Neres si inserisce in area senza palla e viene servito da Lobotka: l'ex Benfica non conclude ma serve Lukaku al centro. Tutto inutile però perché era in posizione irregolare.22:21

73' 5a sostituzione Parma: esce Valentin Mihaila, entra Gabriel Charpentier.22:19

73' 4a sostituzione Parma: esce Botond Balogh, entra Yordan Osorio.22:19

71' Cooling-break anche in questa ripresa. Squadre a bordocampo.22:17

70' Spinazzola prova a superare Delprato sulla sinistra, ma una volta raggiunta la linea di fondo si allunga il pallone, con quest'ultimo che termina sul fondo.22:16

69' 3a sostituzione Napoli: esce Matteo Politano, entra David Neres.22:15

66' Traversa di Buongiorno! Schema su punizione per il Napoli: palla morbida di Kvaratskhelia verso il secondo palo (quello di sinistra) con Buongiorno che colpisce di controbalzo centrando in pieno la traversa.22:14

65' Kvaratskhelia corre palla al piede sulla trequarti centrale e viene steso da Cancellieri: punizione per il Napoli.22:11

64' Il portiere dei Crociati viene ammonito per eccessive perdite di tempo.22:10

63' 2o ammonito Parma: cartellino giallo per Zion Suzuki.22:10

63' Subito un'occasione per Lukaku! A pochi secondi dal suo ingresso, il nuovo 11 del Napoli viene servito in area di rigore a tu per tu con Suzuki, facendosi però ipnotizzare dal portiere del Parma. Alza poi la bandierina l'assistente e l'arbitro fischia il fuorigioco dell'attaccante belga.22:10

62' 2a sostituzione Napoli: esce Giacomo Raspadori, entra Romelu Lukaku.22:08

62' Il trequartista del Parma prima commette fallo su Lobotka, poi allontana il pallone a gioco fermo. L'arbitro lo ammonisce.22:08

61' 1o ammonito Parma: cartellino giallo per Valentin Mihaila.22:07

60' Tentativo di contropiede per il Napoli dopo il corner battuto dal Parma. L'azione si conclude con una conclusione telefonata di Kvaratskhelia che viene bloccata a terra da Suzuki.22:07

60' Man tiene in campo un pallone sulla destra, punta l'area poi calcia con il mancino: conclusione deviata in calcio d'angolo.22:06

59' Il centrocampista del Napoli ferma irregolarmente un contropiede del Parma e viene ammonito dall'arbitro.22:05

58' 2a ammonizione Napoli: cartellino giallo per Stanislav Lobotka.22:04

57' 3a sostituzione Parma: esce Ange-Yoan Bonny, entra Matteo Cancellieri.22:03

57' 2a sostituzione Parma: esce Mateusz Kowalski, entra Pontus Almqvist.22:03

56' Spinazzola trova spazio sulla sinistra e serve Raspadori in area: il numero 81 se la sposta sul mancino e conclude ampiamente sopra la traversa.22:02

55' Ancora Kvaratskhelia! Ennesima iniziativa del georgiano, che ha scambiato sulla trequarti mancina, poi ha concluso di potenza verso la porta: ancora una volta Suzuki si tuffa verso il palo di destra e respinge lateralmente.22:01

51' Kvaratskhelia riceve sulla sinistra, si accentra al limite dell'area e calcia con forza verso la porta: palla leggermente deviata e tra le braccia di Suzuki.21:58

50' Il Napoli prova ad aumentare il pressing offensivo, tenendo il Parma chiuso nella propria metà campo.21:56

47' Duro scontro tra Anguissa e Sohm, con i due che restano a terra. Subito in campo gli staff medici, ma i giocatori sembrano poter continuare.21:53

46' Subito una sostituzione in questo avvio di ripresa per Antonio Conte: l'allenatore azzurro inserisce Spinazzola al posto di Olivera, con il modulo che rimane invariato.21:53

46' Via alla ripresa. Si riparte dal possesso per il Parma.21:51

46' 1a sostituzione Napoli: esce Mathías Olivera, entra Leonardo Spinazzola.21:52

Partita complicata fin qui per il Napoli: la squadra di Conte arriva spesso sul fondo, ma i suoi cross non hanno portato i benefici sperati.21:39

Grande prova del Parma nel corso del primo tempo. Gli ospiti chiudono in vantaggio per 1-0, sbloccando la gara su calcio di rigore: al 17esimo Sohm avanza incontrastato dalla mediana fino all'area di rigore, poi cede a Bonny che sposta il pallone e viene travolto da Meret. Sul dischetto si presenta sempre Bonny, che realizza spiazzando il portiere azzurro.21:38

45'+5' Finisce il primo tempo. Napoli-Parma 0-1.21:36

45'+4' Ottimo gestione del pallone da parte del Parma, che continua a dialogare senza paura sulla trequarti del Napoli.21:35

45'+1' Bernabè prova la conclusione dalla lunga distanza, trovando una deviazione e un calcio d'angolo.21:33

45'+1' Segnalati 4 minuti di recupero.21:32

45' Cross di Di Lorenzo dentro l'area di rigore, con Kvaratskhelia che salta a vuoto non riuscendo ad intervenire sul pallone. Spazza poi la difesa.21:32

44' Il centrocampista del Napoli sgambetta Mihaila durante un contropiede del Parma e viene ammonito.21:31

43' 1o ammonito Napoli: cartellino giallo per Zambo Anguissa.21:30

40' Kvaratskhelia impegna Suzuki! Rimessa battuta velocemente sulla sinistra, con il georgiano che prima scambia con Olivera poi conclude a giro con il destro: Suzuki si tuffa verso il palo di destra e respinge.21:27

35' Tiepida protesta del Napoli per un contatto in area tra Balogh e Raspadori: l'arbitro Tremolada non ha dubbi e invita a continuare.21:21

32' Barnabè vicino al palo! Il numero 10 del Parma riceve sulla trequarti, se la sposta sul mancino e calcia rasoterra verso il l'angolino basso di destra: palla fuori di poco.21:19

30' Attacca ancora il Napoli e lo fa nuovamente con un cross: palla tesa a rientrare di Politano, con Suzuki che esce sicuro e la blocca.21:17

29' Rischia il Parma: cross pericoloso dentro l'area di rigore, con Delprato che devia verso la sua porta. Suzuki non si fida e colpisce al volo con il destro a mezza altezza, mettendo la palla in fallo laterale.21:16

27' Breve cooling-break e squadre di nuovo in campo.21:14

26' Il Napoli avanza ancora sulle fasce, questa volta sulla destra: Politano crossa al centro con Kvaratskhelia che conclude al volo con il destro, trovando la respinta in scivolata di Delprato.21:12

24' Azione prolungata del Napoli che fa girare il pallone in zona trequarti: Olivera arriva il cross dalla sinistra, con Mazzocchi che conclude di testa dentro l'area; blocca sicuro Suzuki.21:11

22' Cross dalla destra da parte di Mazzocchi, con Circati che di testa non riesce a respingere bene. Sul pallone arriva Kvaratskhelia che con il mancino al volo colpisce male, consegnando direttamente a Suzuki.21:09

19' GOL! Napoli-PARMA 0-1! Rete di Bonny! Il numero 13 del Parma realizza il rigore verso sinistra, con Meret che si è tuffato dalla parte opposta.



17' Calcio di rigore per il Parma! Azione solitaria di Sohm che porta palla sulla trequarti, poi cede a Bonny che anticipa Meret, termina a terra e guadagna il penalty.21:06

15' Doppio legno per il Parma! Incredibile doppia occasione per gli ospiti: cross dalla destra di Delprato, con Kowalski che di testa colpisce la traversa. L'azione continua poi con il possesso dei Crociati, che arrivano nuovamente alla conclusione con Bonny, che questa volta colpisce il palo di destra.21:03

13' Kvaratskhelia avanza sulla trequarti, poi prova uno scavetto alla ricerca del taglio di Politano in area; interviene Circati che chiude in angolo.21:01

12' Ci prova Mihaila! Grande verticalizzazione di Bernabè, il quale pesca Mihaila in area: l'esterno del Parma viene leggermente sbilanciato da Lobotka e calcia sul fondo.20:59

11' Guizzo di Kvaratskhelia: il georgiano riceve in corsa al limite dell'area, avanza e crossa al centro, trovando una deviazione e un calcio d'angolo.20:58

8' 1a sostituzione Parma: esce Emanuele Valeri, entra Enrico Delprato.20:54

6' Problema fisico per Valeri: il giocatore del Parma è rimasto a terra dopo un cross dalla trequarti mancina, chiedendo subito l'intervento dello staff medico.20:55

4' Primo tentativo di Kvaratskhelia! Il numero 77 del Napoli riceve dentro l'area spostato sulla sinistra, si sposta rapidamente la palla sul mancino, poi calcia di potenza: palla alta sopra la traversa.20:51

Man riceve sulla trequarti di destra, poi prova un tocco morbido alla ricerca di Bonny: la palla del numero 98 è imprecisa e termina direttamente tra le mani di Meret.20:48

Fischio d'inizio. Primo possesso per il Napoli.20:47

A dirigere il match ci sarà l’arbitro Paride Tremolada, della sezione di Monza. Gli assistenti saranno Bresmes e Zingarelli. Il quarto uomo sarà La Penna. In sala VAR, infine, ci saranno Di Bello e Di Paolo.20:00

Pecchia manda in campo dieci dei titolari visti contro il Milan: tra i pali Suzuki, con Coulibaly, Balogh, Circati e Valeri a formare il quartetto difensivo. Bernabè in questa occasione sarà affiancato in mediana da Sohm, che arretra per sostituire l’infortunato Estevez. Sulla trequarti ci saranno Man, Kowalski e Mihaila, che agiranno alle spalle di Bonny.20:00

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Parma risponde con un 4-2-3-1: Suzuki – Coulibaly, Balogh, Circati, Valeri – Sohm, Bernabè – Man, Kowalski, Mihaila – Bonny.19:59

Conte conferma la difesa vista nella scorsa giornata, con Di Lorenzo, Rrahmani e Buongiorno davanti a Meret. In mezzo al campo ci saranno nuovamente Anguissa e Lobotka, con Mazzocchi e Olivera ad occuparsi delle corsie esterne. Sulla trequarti ci saranno Politano e Kvaratskhelia, mentre la punta sarà Raspadori.19:57

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Napoli scende in campo con un 3-4-2-1: Meret – Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno – Mazzocchi, Anguissa, Lobotka, Olivera – Politano, Kvaratskhelia – Raspadori.19:57

Durante la sessione estiva del calciomercato, conclusasi la notte scorsa, il Napoli ha messo a segno diversi colpi: da Buongiorno a Lukaku, passando per Gilmour, McTominay e Neres. Da segnalare però la permanenza di Victor Osimhen, il quale è stato escluso dalla lista di Serie A e rimarrà fuori dal progetto degli Azzurri.19:37

I Crociati si stanno rivelando la vera e propria sorpresa in questo avvio di campionato: prima il pareggio all’esordio contro la Fiorentina, poi la meritata vittoria contro il Milan di Fonseca. La squadra di Pecchia può contare su un reparto offensivo di elevata qualità e, per quanto visto in queste prime due giornate, può mettere in difficoltà qualsiasi avversaria.14:39

I Partenopei, dopo un avvio burrascoso a Verona, hanno vinto e convinto nella gara casalinga contro il Bologna. Tra i più positivi è apparso sicuramente Khvicha Kvaratskhelia: l’attaccante georgiano ha regalato giocate di altissima classe, ricordando la sua versione migliore, ossia quella dello Scudetto di due stagioni fa.14:39

Allo stadio Diego Armando Maradona va in scena la terza giornata di Serie A che vedrà da una parte il Napoli di Antonio Conte e dall’altra il Parma di Fabio Pecchia.14:38