Inter, Dimarco conquista tutti e Capello esagera: “Il migliore in Europa, ricorda Roberto Carlos”

In Young Boys–Inter Federico Dimarco sarebbe dovuto restare in panchina, ma l’infortunio di Carlos Augusto l’ha portato in campo nel finale, permettendogli di firmare l’assist decisivo per il gol di Thuram: nel post gara il mancino viene celebrato dagli opinionisti di Sky Sport. E Fabio Capello azzarda: “Il migliore in Europa, ricorda Roberto Carlos”.

Inter, Dimarco decisivo come Thuram contro lo Young Boys

Senza Hakan Calhanoglu, Federico Dimarco è ancora più imprescindibile per l’Inter. Senza il turco e il mancino, i nerazzurri hanno faticato nell’affrontare uno Young Boys aggressivo e coraggioso: mancava la qualità necessaria per uscire dal pressing e le idee in fase di rifinitura per innescare le punte. Non a caso l’ingresso di Dimarco per l’infortunato Carlos Augusto ha cambiato la gara: suo l’assist che ha permesso a Thuram di firmare il gol partita nel recupero.

Inter, Dimarco celebrato a Sky Sport

Nel post gara Dimarco viene celebrato dagli opinionisti di Sky Sport. A introdurre il discorso è Fabio Capello che sottolinea come con l’ingresso dei titolari nel secondo tempo l’Inter abbia cambiato marcia. “La qualità ha fatto la differenza – dice l’ex allenatore -, abbiamo visto ancora una volta che quando ha palla Dimarco è mezzo gol…”. La frase innesca un dibattito sull’esterno mancino: chi c’è più forte di lui attualmente in Europa?

Theo Hernandez più forte di Dimarco per Costacurta e Boban

Il primo a rispondere è Billy Costacurta, che viviseziona le doti di Dimarco. ”È il migliore per qualità di piede, per come calcia – dice l’ex difensore del Milan -. Theo Hernandez superiore? Forse sì”. Un altro ex milanista, Zvonimir Boban, allarga il campo dei contendenti. “Dimarco è tra i migliori per come calcia. In totale per me i migliori sono Mendes del Psg, Theo Hernandez e Mendy (del Real Madrid, ndr)”.

Inter, Capello paragona Dimarco a Roberto Carlos

Il sostenitore più convinto di Dimarco, però, è ancora Capello. “Quando passa la metà campo Dimarco è il migliore”, dice l’ex allenatore, che poi azzarda un paragone illustre citando un totem del passato interista: “Mi ricorda Roberto Carlos”.

Esteban Cambiasso, infine, si concentra sui difetti dell’esterno nerazzurro, ma poi finisce per elogiarlo: “Dimarco ha un solo difetto, con la sua generosità non riesce a gestirsi: spesso attorno al 65’-70’ delle partite top lui inizia a soffrire, non ce la fa. Ma con la palla è fortissimo: sul gol di oggi non è solo la qualità del calcio, prima capisce se e quando mettere quel pallone e poi lo mette bene. È l’intelligenza della lettura che fa la differenza”.