Atletico Madrid-Lille, la decisione di Guida che fa infuriare Simeone. E sui social c’è ansia per Inter-Juventus

Non il miglior viatico in vista del derby d’Italia. Marco Guida è stato scelto per arbitrare l’attesissima sfida tra Inter e Juventus che andrà in scena allo Stadio Meazza domenica pomeriggio. Ma nell’impegno di Champions League nel match tra Atletico Madrid e Lille, le sue decisioni hanno scatenato più di una polemica da parte dei padroni di casa. Il rigore concesso alla squadra francese nel secondo tempo e che ha portato il gol momentaneo 1-2 (finirà poi 1-3) ha mandato su tutte le furie Simeone.

Guida: l’episodio che scatena le proteste

Intorno al 70’ l’episodio chiave e che fa arrabbiare l’Atletico Madrid e il Cholo Simeone. Su un’azione da calcio piazzato, la palla si impenna nell’area di rigore della squadra spagnola, Guida indica immediatamente il dischetto tra le proteste dei padroni di casa. Già dal primo replay la situazione appare piuttosto confusa, dalle immagini si vede che in ricaduta è un giocatore del Lille a toccare con la mano, ma l’arbitro italiano fischia l’intervento successivo: un presunto contatto di Koke su Andrè. Il fischietto italiano viene richiamato al monitor (al Var c’è anche Pairetto) e decide di confermare la sua decisione.

Juventus e Inter: la preoccupazione in vista del derby

L’episodio contestato in Champions League rischia di essere un antipasto di polemiche in vista dell’incontro di serie A tra Inter e Juventus. Sarà proprio Guida infatti l’arbitro incaricato di dirigere il big match che andrà in scena allo stadio San Siro. Una decisione che ora scatena la preoccupazione dei tifosi di entrambe le squadre, ma soprattutto dei fan della Juventus che già al momento della comunicazione della designazione avveravano avanzato delle perplessità su questa scelta.

Sui social il fischietto napoletano finisce nel mirino dei tifosi: “Io spero che non abbiate visto che rigore ha dato Guida al Lille perché è il preambolo di quello che ci darà contro domenica”, scrive Papero. E in tanti la pensano come lui: “Il rigore che ha dato Guida è da fenomeno vero”. Oak invece scrive: “Guida ha appena dato un rigore che è il preludio di quello che sta cucinando Marotta per domenica”.

La designazione di Guida

Una grande responsabilità quella affidata da Rocchi a Guida in vista del derby d’Italia di domenica e non sarà una partita semplice per il fischietto. Per l’arbitro si tratta della terza volta che arbitra un match tra Inter e Juventus: nel 2023 a Torino finì 1-1 con un episodio molto discusso con una sbracciata di Darmian ai danni di Chiesa poco prima dell’azione che portò al pareggio di Lautaro Martinez. L’altra sfida risale al 2020 con i bianconeri (con Sarri in panchina) che vinsero con il punteggio di 2-0.