Germania-Danimarca, moviola: tre gol annullati e un rigore, cos’ha nel cuore Oliver?

La prova dell’arbitro al Signal Iduna Park di Dortmund per gli ottavi di Euro 2024 analizzata ai raggi X, il fischietto inglese protagonista

E’ partito col piede sbagliato a Euro2024 in Spagna-Croazia Michael Oliver, la scelta dell’Uefa per per il match tra Germania e Danimarca, con un paio di decisioni discutibili. Da sei anni per tutti o quasi, nonostante la grande stima di cui ha sempre goduto e di cui gode tuttora, è “l’arbitro con un bidone di immondizia al posto del cuore”, come lo appellò Gigi Buffon nel 2018 per il rigore concesso al 90’ al Real Madrid in Champions che costò l’eliminazione alla Juve. Internazionale da dodici anni, ha già arbitrato in Mondiali ed Europei. L’ultima sua direzione prima degli Europei è stata la semifinale di andata di Conference League tra Fiorentina e Brugge ma come se l’è cavata ieri il fischietto inglese?

I precedenti di Oliver con Germania e Danimarca

Clamorosi i precedenti con la Germania, diretta tre volte da Oliver e sconfitta in tutte e tre le occasioni. Due gli incroci con la Danimarca con un bilancio di una vittoria e un pareggio.

L’arbitro ha ammonito due giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Burt e Cook con il bosniaco Peljto IV uomo e Attwell al Var, l’arbitro ha ammonito due giocatori: Andersen, Maehle. Recupero: 1’ pt e 5’ st.

Germania-Danimarca, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi. Al 4′ sugli sviluppi del corner battuto da Toni Kroos segna Schlotterbeck: Joshua Kimmich però effettua un blocco irregolare su Vestergaard, l’arbitro fischia il fallo in attacco e annulla la rete. Al 19′ Christensen spinge sulla schiena Sané che, sentendosi toccare da dietro, accentua un po’ la caduta: Oliver lascia correre. Al 35′ il maltempo costringe l’arbitro a sospendere il match per 25′. Al 50′ ancora un gol annullato, lo segna Andersen ma l’ex Sampdoria sul tocco di Højlund è oltre la linea difensiva tedesca. Al 53′ lo stesso Andersen colpisce con la mano il cross di Raum. Richiamato all’on field review, Oliver non può fare altro che decretare il rigore.

Al 57′ prima ammonizione del match per Joachim Andersen a causa delle proteste reiterate nei confronti del direttore di gara. Al 60′ giallo anche per Mæhle. Dopo il fallo su Leroy Sané, l’ex Atalanta protesta vistosamente e Oliver lo ammonisce. Al 92′ altro gol tolto alla Germania. Wirtz entra in area di rigore, salta Schmeichel e spinge in rete ma l’assistente alza la bandierina. Dopo un minuto di silent check Oliver conferma la decisione del campo e Germania-Danimarca finisce 2-0.