Champions, Inter, la grande delusione: i tifosi hanno ormai perso le speranze

I nerazzurri sono primi in Champions League e a un punto dalla vetta in campionato ma tra tante rose c'è una spina: il flop di un nuovo acquisto

Non prende più gol, ha recuperato terreno in campionato spaventando tutti dopo aver asfaltato il Verona andando a vincere 5-0 al Bentegodi, è primo nella classifica della nuova Champions dopo il successo sul Lipsia: ci sarebbero tutte le ragioni per essere felici in casa Inter ed in effetti si avverte euforia in giro ma una spina che punge ancora c’è.

Per un Correa che torna importante c’è un Taremi in caduta libera

Se lo show a Verona aveva riconsegnato all’Inter un protagonista dimenticato, ovvero Correa che è tornato a regalare prodezze dopo anni di letargo, i dubbi si stanno invece moltiplicando su Taremi. Un’inversione clamorosa dei ruoli. L’iraniano aveva impressionato in pre-campionato, gol e giocate che avevano spinto i più fantasiosi ad ipotizzare una panchina per Thuram ma presto la favola è finita.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Inzaghi continua a schierarlo titolare in Champions ma quei gol estivi sono scomparsi. Sia Taremi che Arnautovic restano i buchi neri di una rosa altrimenti perfetta o quasi. L’ex Bologna non ha mai convinto i tifosi ma sull’iraniano si erano create molte aspettative che ora sembrano totalmente ingiustificate.

Il popolo interista boccia Taremi

Dopo Inter-Lipsia i tifosi hanno perso le speranze. Fioccano le reazioni sui social: “Ma cos’ ha ? La “saudade” iraniana ? Irriconoscibile. Ennesima meteora” e poi: “ancora troppo timido in area di rigore, ma dal punto di vista del pressing e dell’impegno non gli si può dire nulla, io lo farei giocare un po’ di più in campionato dove il livello è più basso per fargli trovare il gol” e anche: “Abbiamo bisogno che si sblocchi”.

C’è chi scrive: “Io lo sapevo che avrebbe fatto al massimo 5 gol in 6 competizioni” e poi: “Ti stiamo aspettando principe di Persia, ma ci aspettiamo molto ma molto di più da te. La carretta non la possono tirare sempre le stesse persone, qualche gol dai non titolari deve anche arrivare” e ancora: “Prestazione mediocre anche stavolta. Mi sa che i goal se li è sparati nel precampionato”, oppure: “Taremi mi pare il nuovo Hakan Sukur”.

Il web è scatenato: “Si racconta che in Iran ci siano persone che riescono a digiunare per mesi interi senza morire, ma soltanto andando in uno stato di profonda catalessi” e poi: “Ma Taremi è un parametro sotto zero?” e infine: “Ma Taremi si è dimenticato il ruolo?”