Pagelle Inter-Lipsia 1-0: Inzaghi ringrazia Lukeba, De Vrij e Dimarco al top, Taremi e Lautaro in ombra, Pavard ko

Top e flop della partita Inter-Lipsia, valevole per la 5a giornata di Champions League: ai nerazzurri basta un autogol per prendersi la vetta dalla classifica, Inzaghi perde Pavard

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

L’Inter ottiene tre punti pesanti col minimo sforzo. Ai nerazzurri basta un autogol di Lukeba per imporsi a San Siro contro il Lipsia e conquistare addirittura il primo posto in classifica dopo le gare del martedì di Champions. Ma Inzaghi sorride a metà: poco prima dell’intervallo Pavard è stato costretto al cambio per un problema muscolare.

Inter-Lipsia: è monologo nerazzurro

La prima parte del match è tutta a tinte nerazzurre. L’Inter schiaccia il Lipsia, martella gli avversari, sfonda sulle fasce, conquista corner, ma non riesce a sbloccare il match.

I tedeschi si vedono soltanto una volta al 10′ per demerito di Pavard, che perde palla in maniera ingenua e poi abbatte il veloce Openda che era pronto a involarsi verso la porta difesa da Sommer. Al 18′ il primo squillo di capitan Lautaro, ma la sua girata in area su cross di Zielinski è neutralizzata da Gulacsi.

Il Lipsia si fa gol da solo: Inter avanti, Pavard ko

Al 25′ la squadra di Inzaghi si porta avanti. Punizione dalla destra calciata da Dimarco, spizzata di De Vrij e colpo di tacco fortuito di Lukeba che insacca nella propria porta.

Poco prima dell’intervallo Pavard è costretto ad alzare bandiera bianca per un problema muscolare: al suo posto entra Bisseck, reduce dal gol realizzato al Verona. Nella ripresa i padroni di casa sprecano e il Lipsia si rende pericoloso con Nusa, ma Sommer risponde a mano aperta. Finisce 1-0, con tanto di gol annullato a Mkhitaryan nel recupero per fallo (dubbio) precedente di Thuram: i tedeschi restano a zero, mentre l’Inter vola al primo posto a quota 13 punti dopo cinque giornate.

Le pagelle dell’Inter

Sommer 6: Bravissimo a opporsi alla conclusione di Nusa nella ripresa.

Bravissimo a opporsi alla conclusione di Nusa nella ripresa. Pavard 5,5: Rischia grosso dopo 10′, quando si fa scippare il pallone da Openda prima di abbatterlo. Una noia muscolare lo costringe a uscire prima dell’intervallo (dal 44′ Bisseck : 6).

Rischia grosso dopo 10′, quando si fa scippare il pallone da Openda prima di abbatterlo. Una noia muscolare lo costringe a uscire prima dell’intervallo (dal 44′ : 6). De Vrij 7: Prestazione di alto livello al timone del pacchetto arretrato e anche decisivo in occasione dell’autogol di Lukeba.

Prestazione di alto livello al timone del pacchetto arretrato e anche decisivo in occasione dell’autogol di Lukeba. Bastoni 6,5: Difensore-attaccante e un’intesa con Dimarco da sogno (dal 65′ Carlos Augusto : 6).

Difensore-attaccante e un’intesa con Dimarco da sogno (dal 65′ : 6). Dumfries 6: Quando può, schiaccia il piede sull’acceleratore. Straripante la progressione a inizio ripresa: avrebbe meritato il gol.

Quando può, schiaccia il piede sull’acceleratore. Straripante la progressione a inizio ripresa: avrebbe meritato il gol. Barella 6,5: Solito motorino instancabile in mezzo al campo.

Solito motorino instancabile in mezzo al campo. Calhanoglu 5,5: Al rientro dopo l’infortunio rimediato in Nations League, il regista turco non sempre è preciso (dal 76′ Mkhitaryan : sv).

Al rientro dopo l’infortunio rimediato in Nations League, il regista turco non sempre è preciso (dal 76′ : sv). Zielinski 6,5: Sempre nel vivo del gioco: sul centrosinistra dà il meglio di sé, come ai tempi del Napoli.

Sempre nel vivo del gioco: sul centrosinistra dà il meglio di sé, come ai tempi del Napoli. Dimarco 7: Ha campo e possibilità di sfondare sulla sua corsia. Inoltre disegna la traiettoria velenosa da cui arriva l’1-0.

Ha campo e possibilità di sfondare sulla sua corsia. Inoltre disegna la traiettoria velenosa da cui arriva l’1-0. Lautaro 5,5: Una girata e poco altro: il capitano ha abituato i tifosi a ben altro tipo di partite (dal 76′ Arnautovic : sv).

Una girata e poco altro: il capitano ha abituato i tifosi a ben altro tipo di partite (dal 76′ : sv). Taremi 5,5: L’iraniano non sfrutta la chance che gli ha concesso Inzaghi: corre molto, ma fa fatica nella gestione della palla e non conclude mai verso la porta avversaria (dal 65′ Thuram: 6. Non trova la porta di testa sul cross di Dimarco).

Top e flop del Lipsia

Openda 6: La sua velocità crea qualche grattacapo alla retroguardia nerazzurra.

La sua velocità crea qualche grattacapo alla retroguardia nerazzurra. Geertruida 5,5: Soffre tremendamente la catena di sinistra dell’Inter.

Soffre tremendamente la catena di sinistra dell’Inter. Lukeba 5: Gran gol di tacco, ma nella sua porta: sfortunato.

Champions League: la classifica completa