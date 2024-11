Aggiorna Diretta-Live

Stadio: Stadio Giuseppe Meazza

Città: Milano

Capienza: 80074 spettatori20:34

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Inter-Lipsia, gara valida per la 5^ giornata della Fase campionato della Champions League.20:34

Match importante per l'Inter, che cerca i tre punti per rimanere tra le otto migliori in classifica, le quali avranno diritto ad accedere direttamente agli ottavi di finale. È ottimo lo stato di forma dei nerazzurri, che sono reduci da undici risultati utili consecutivi tra campionato e Champions, di cui nove vittorie e due pareggi. In Europa, la squadra di Simone Inzaghi non ha ancora subito gol.20:43

Diverso l'obiettivo del Lipsia, che deve ancora conquistare i primi punti in questa edizione della Champions League. I tedeschi hanno infatti incassato quattro sconfitte nelle prime quattro giornate e devono necessariamente vincere per provare a rientrare nella zona playoff. Migliore il rendimento in Bundesliga, dove la squadra di Marco Rose è terza, anche se non vince da tre partite.20:45

FORMAZIONI UFFICIALI - L'Inter si schiera in campo con un 3-5-2: Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Taremi, Lautaro Martinez. A disposizione: Di Gennaro, J. Martinez, Arnautovic, Thuram, Buchanan, Asllani, Mkhitaryan, Carlos Augusto, Bisseck, Darmian, Aidoo.20:49

FORMAZIONI UFFICIALI - Il Lipsia si schiera in campo con un 4-2-3-1: Gulacsi; Geertruida, Orban, Lukeba, Henrichs; Kampl, Haidara; Baumgartner, Openda, Nusa; André Silva. A disposizione: Vandevoordt, Seiwald, Vermeeren, Ouedraogo, Sesko, Gebel.20:51

Diversi cambi di formazione per Inzaghi, che deve rinunciare ad Acerbi, ma ritrova Calhanoglu e Lautaro, assenti contro il Verona. Il capitano dell'Inter agirà in coppia con Taremi, mentre Thuram parte dalla panchina. Inizialmente fuori anche Mkhitaryan, che lascia spazio a Zielinski. Dumfries vince il ballottaggio con Darmian, mentre Pavard viene preferito a Bisseck.20:53

Tantissime assenze per Marco Rose, a partire da quella pesantissima di Xavi Simons. Non sono a disposizione nemmeno Schlager, Raum, Poulsen ed Elmas. Per questo, il Lipsia si è presentato a Milano con soltanto sei giocatori in panchina. Tra questi figura anche Sesko, che lascia spazio ad André Silva al centro dell'attacco. Scelte obbligate iin difesa, mentre a centrocampo Kampl e Haidara vengono preferiti a Seiwald e Vermeeren.20:56