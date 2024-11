Inter, le ultime scommesse vinte da Inzaghi fanno sognare: è delirio sul web

I nerazzurri sono tornati primi in classifica grazie anche ad un ampio turnover del tecnico. Come è cambiata l'Inter e i segreti della rivoluzione

Inzaghi ha rivoluzionato l’Inter dopo una fase non brillante ad inizio campionato. Ha avuto ragione a credere in Correa, sta vincendo anche col turnover e la gestione della rosa resta impeccabile. Non solo: il tecnico nerazzurro ha trovato il modo di segnare anche senza Lautaro. Primato – seppur momentaneo in attesa del Napoli – ritrovato ma non finisce qui: la super vittoria con un pokerissimo a Verona ha fatto impazzire tutti i tifosi che ora tornano a sognare lo scudetto e l’assalto alla Champions.

L’Inter ritrova Correa ma i tifosi restano dubbiosi

Inzaghi ritrova anche Correa, che contro il Verona ha giocato al posto di Lautaro out per febbre. Tanti commenti sui social: “Il problema di Correa è la testa ed è sempre infortunato. All’Inter ha brillato solo due volte…la prima a Verona dove ha segnato due gol…e ancora ieri a Verona dove Inzaghi lo ha fatto uscire allo scoperto.”

E ancora: “A me personalmente piace quando è in forma ma per due anni e mezzo è stato sempre infortunato e fuori dal mondo”. C’è poi chi scrive: “Il lavoro di Inzaghi con Correa si vede ma temo che la testa di questo giocatore non lo aiuti così tanto perché in alcuni momenti della stagione poi scompare”.

E infine: “Felici per Correa che doveva essere venduto ma sappiamo anche quanto scarso sia il Verona!”. “Vedremo quanto ancora giocherà… Intanto Correa ha fatto il suo nella gara di ieri ed è giusto così dopo due anni allucinanti”.

I tifosi interisti approvano il turnover di Inzaghi

La schiacciante vittoria dell’Inter, con un pokerissimo dopo 45′ sul Verona, ha sorpreso tutti.I tifosi approvano la gestione-Inzaghi. C’è chi scrive: “Inzaghi è l’unico allenatore di Serie A che sulla fascia destra può far giocare col Verona Darmian, col Lipsia Buchanan e con la Fiorentina Dumfries cambiando giocatori ogni partita.

E ancora: “Con Conte all’Inter avremmo anche vinto ma sul piano del gioco in Champions non avremmo mai raggiunto niente. Con Inzaghi abbiamo una rosa completa ma ampiamente valorizzata e un gioco avvincente.” C’è poi chi scrive: “Inzaghi sa come far giocare tutti, ad inizio campionato sono stati punti persi inevitabilmente ma sul finale l’Inter sarà una macchina da guerra”.

E infine: “Meglio Inzaghi che il bidello Sarri o Conte che in ogni squadra in cui sono andati hanno poi fatto giocare sempre gli stessi.”

I tifosi nerazzurri aspettano il ritorno di Lautaro

In 15 partite totali ha realizzato soltanto 6 reti il bomber dell’Inter, Lautaro Martinez. I tifosi nerazzurri lo attendono ma, intanto, approvano le scommesse vincenti di Inzaghi: “Nessuno avrebbe fatto giocare Correa, invece Inzaghi l’ha messo dentro al posto di Lautaro e ha avuto anche ragione.”

C’è chi scrive: “Dopo un rinnovo a cifre allucinanti Lautaro è ancora in sordina, speriamo che martedì in Champion si sblocchi…”. E ancora: “Martedì contro il Lipsia dovremmo fare una gara perfetta, in Germania si confermano solidi nel loro campionato. Abbiamo bisogno del miglior Lautaro…”

E ancora: “Peccato che Lautaro abbia saltato la gara contro il Verona, avrebbe potuto mettere gol in cascina per rialzarsi un po’…” E infine: “Il vero Lautaro deve ancora arrivare, intanto Inzaghi ha messo tutto a posto e fa brillare ogni giocatore.”