Verona-Inter, moviola: i fuorigioco sui gol di Thuram, il rosso risparmiato e i cartellini sparpagliati in campo

La prova dell’arbitro Colombo al Bentegodi nell’anticipo di serie A analizzata ai raggi X, il fischietto comasco ha ammonito solo tre giocatori

Andrea Colombo, la scelta di Rocchi per Verona-Inter, è alla quarta stagione in Can. Internazionale dallo scorso gennaio il fischietto comasco non sta ripetendo per ora le belle prestazioni della scorsa stagione anche se ha debuttato in campo internazionale perfino a Wembley per Inghilterra-Grecia. Finora aveva diretto 62 gare tra Coppa Italia, Serie B e Serie A (ultima uscita in Monza-Lazio) ma come se l’è cavata al Bentegodi il fischietto lombardo?

I precedenti di Colombo con Verona e Inter

Tutte positive le gare dell’Inter della passata stagione dirette da Andrea Colombo della sezione di Como: Inter – Monza (1^ giornata) vinta 2-0 dai nerazzurri con doppietta di Lautaro Martinez; Inter – Atalanta (21^ giornata) vinta 4-0 con reti di Darmian, Lautaro, Dimarco e Frattesi; Milan – Inter (33^ giornata) il derby che ha consegnato lo scudetto ai nerazzurri con la vittoria per 2-1 con gol di Acerbi e Thuram. Due incroci con l’Hellas: una vittoria e un pareggio.

L’arbitro ha ammonito due giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Dei Giudici e Ceccon, IV uomo Fourneau, Serra al Var e Marini all’Avar, l’arbitro ha ammonito due giocatori: Dawidowicz, Belayhane e Arnautovic.

Verona-Inter, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi di Verona-Inter. Al 22′ Correa serve Thuram, difesa del Verona completamente immobile, Montipò scavalcato e appoggio in porta per il ritorno al gol del Tikus dopo un mese esatto. Al 25′ azione copia e incolla dell’azione precedente, con Bastoni che lancia Thuram bravo a scavalcare una difesa del Verona decisamente passiva e ritrovarsi a tu per tu con Montipò. Altro dribbling al portiere e altro pallone appoggiato in porta. In entrambi i casi c’era il dubbio sulla posizione del francese ma era perfettamente regolare, bravi arbitro ed assistente. Al 34′ cartellino giallo per Dawidowicz, dopo un fallo su Correa. Il veronese rischia, c’erano gli estremi per il rosso ma Colombo non infierisce.

Al 41′ azione insistita del difensore che entra in area servito da Correa, viene sbilanciato da Dawidowicz e probabilmente sarebbe rigore ma trova il guizzo per calciare da terra sorprendendo Montipò. Al 55′ cartellino giallo per Belayhane che atterra male Thuram con un intervento coi tacchetti, poi chiede scusa al francese. Episodio singolare al 65’: l’arbitro si scontra con Carlos Augusto e perde i cartellini che restano sparpagliati sul campo per alcuni minuti. Al 92′ ammonito anche Arnautovic per un intervento falloso. Dopo 2′ di recupero Verona-Inter finisce 0-5.