Riprende dal Bentegodi la corsa dell'Inter dopo la sosta delle Nazionali. I nerazzurri, reduci dal pareggio interno contro il Napoli, arrivano a Verona con l'intenzione di mettere pressione ai partenopei, impegnati domani sera con la nuova Roma di Claudio Ranieri. Precedenti favorevoli alla squadra di Inzaghi, che non perde in trasferta contro i gialloblù addirittura dal 1992.10:18

Momento delicato per il Verona di Zanetti, sconfitto a Firenze prima della sosta e bisognoso di punti per non farsi risucchiare nei bassifondi della classifica. Al Bentegodi contro le big sono arrivate finora due vittorie (contro Napoli e Roma) e una sconfitta contro la Juventus.10:20

Le scelte di Zanetti: opta per la difesa il tecnico gialloblù, con il recuperato Dawidowicz insieme a Magnani e Daniliuc. Tchatchoua e Bradaric sugli esterni, in mediana ci sono Harroui, Belahyane e Serdar. Il tandem offensivo è formato da Tengstedt e Mosquera, in panchina Lazovic e Suslov, assente per infortunio Duda14:05