Inter: Inzaghi indica un nuovo nemico e torna sulla polemica con gli arbitri

Nella conferenza stampa alla vigilia della gara di Champions League con il Lipsia il tecnico ha posto l’accento sulle condizioni del campo del Meazza e sui giocatori acciaccati

La classifica di Champions League parla chiaro: con una vittoria domani sul Lipsia l’Inter aumenterebbe considerevolmente le sue chance di superare il girone. In conferenza stampa Simone Inzaghi ha evidenziato le insidie della gara con i tedeschi, a partire dalle condizioni del terreno di gioco del Meazza, e ha fatto il punto sull’infortunato Frattesi e sul recupero di Calhanoglu.

Champions, Inzaghi sull’Inter e l’insidia Lipsia

Liverpool 12 punti, Inter tra le quattro inseguitrici a quota 10, con 2 punti di vantaggio sul 9° posto: questa la situazione di classifica in Champions League alla vigilia della 5a giornata che domani vedrà i nerazzurri impegnati contro il Lipsia. “È una squadra che da sei anni fa la Champions – ha detto Inzaghi in conferenza stampa parlando dei tedeschi – in Bundesliga è tra le difese migliori. È una squadra di qualità, nelle quattro di Champions giocate meritava di più. Ha ottimi giocatori e la loro classifica non rispecchia il modo in cui hanno giocato. Sappiamo di affrontare una squadra forte”.

Inzaghi e il nuovo nemico dell’Inter: il terreno del Meazza

Presentando la gara con il Lipsia, Inzaghi si sofferma anche su un nuovo “nemico” che l’Inter dovrà fronteggiare in questo inverno: il terreno di gioco del Meazza. Secondo l’allenatore, infatti, la sua squadra dovrà vedersela col campo pesante non solo domani, ma anche nei prossimi mesi. “Il campo contro il Napoli non era al massimo, entrambe le squadre si erano lamentate – ricorda Inzaghi -. In questo periodo è sempre una sofferenza, dalla seconda metà di novembre per tutto dicembre, ogni anno la situazione è questa. Confidiamo che a gennaio venga rifatto come sempre”.

Inter, Inzaghi torna sulle polemiche arbitrali

Ma in conferenza Simone Inzaghi viene anche stuzzicato sulla questione arbitrale. “Dobbiamo aiutare e aiutarci, per l’adrenalina a volte passo l’area tecnica. Tutti dobbiamo darci una mano, dare una mano anche agli arbitri“, le parole del tecnico nerazzurro.

Passando ai suoi giocatori, Inzaghi parla di Frattesi e Calhanoglu, il primo alle prese con un infortunio, il secondo sulla via del recupero. “Davide ha un problema da 10 giorni – chiarisce Inzaghi -, oggi non era tranquillo perché non si sentiva a posto. È importante e determinante, speriamo si possa rimettere presto. Hakan ha fatto un buon allenamento, domani valuterò il da farsi sulla formazione”.

Inter, Inzaghi conferma assenza di Acerbi

Sicuro indisponibile, invece, sarà Francesco Acerbi. “Ha avuto una contrattura e non c’è lesione, vediamo di recuperarlo per domenica”, spiega Inzaghi, che poco dopo chiarisce anche chi sostituirà il veterano in difesa. “Bisseck può giocare a sinistra, ma credo che Bastoni abbia le energie per giocare anche domani – le parole di Inzaghi -. Entrambi possono sostituire Acerbi, ma credo che Alessandro avrebbe più chance vista la sua esperienza anche in Nazionale”.

Infine una battuta sul minutaggio limitato di Taremi. “È un professionista benvoluto da tutto il gruppo – conclude Inzaghi -, lui sapeva che venendo all’Inter avrebbe avuto una concorrenza più ampia. Deve continuare a lavorare come sta facendo”.