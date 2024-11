Bergomi: il Milan passa in Champions, l'Inter non so e Conte è l'opposto di Fonseca

A Sky lo zio spiega perché i rossoneri chiuderanno tra le prime 8, mentre per Inzaghi non sarà facile passare il turno di Champions League

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

La gestione di Kvara, la differenza tra Conte e Fonseca, il pronostico sul cammino di Inter e Milan nella seconda e decisiva parte di Champions League: lo ‘zio’ Beppe Bergomi fa il punto a Sky Calcio Club.

Bergomi e la differenza tra Conte e Fonseca

Sostituito al 67′ dopo aver perso due palle potenzialmente sanguinosa, Kvaratskhelia è uscito dal campo piuttosto irritato. Ma il risultato finale ha premiato la scelta di Conte: Roma al tappeto e Napoli sempre in testa. “Conte non fa mai delle scelte a caso. E non guarda in faccia a nessuno” ha commentato Bergomi.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Che continua la sua analisi anche in riferimento alla questione rinnovo: “Se sei pericoloso, ti fa giocare, senza dar peso alle vicende di mercato”. Scatta quindi il confronto con Fonseca. Lo ‘zio’ sottolinea come i due allenatori gestiscano in maniera diversa il gruppo e in particolare i top player: “Anche se sostituito, Kvara giocherà la prossima. Al contrario di quanto successo nel Milan con Rafa Leao: quando qualcosa non va, Fonseca lascia fuori i migliori”.

Il punto sulla Champions e la previsione sul Milan

Con due vittorie, di cui l’ultima al Bernabeu contro i campioni in carica del Real Madrid, e altrettante sconfitte, il Milan occupa la 20esima posizione in classifica a quota 6. Finora il Diavolo si è dimostrato squadra lunatica, capace di grandi imprese alternate a rovinose cadute.

Bergomi, però, è fiducioso sul percorso europeo dei rossoneri. “Scommetto che il Milan arriverà tra le prime otto” ha sentenziato l’ex bandiera dell’Inter, secondo cui l’undici di Fonseca è agevolato da un calendario amico. Già, Pulisic e compagni affronteranno nell’ordine Slovan Bratislava, Stella Rossa, Girona e Dinamo Zagabria. “Sarei sorpresso se non facesse 12 punti”.

Bergomi: il pronostico a sorpresa sull’Inter

Al momento l’Inter occupa la quinta posizione in classifica con 10 punti totalizzati nelle prime quattro uscite. L’obiettivo qualificazione diretta agli ottavi non è lontano, ma per Bergomi non è affatto scontato. A partire dalla sfida con il Lipsia, ancora fermo a zero, che nasconde più di un’insidia.

“I tedeschi hanno giocatori validi come Openda, anche se non in Champions non sono ancora arrivati i risultati. Per chiudere tra le prime otto l’Inter è chiamata a fare 7-8 punti. Dopo il Lipsia, ci saranno le trasferte con Bayer Leverkusen e Sparta Praga, prima di chiudere col Monaco: non sarà facile” ha chiosato l’opinionista Sky.