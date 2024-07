Inter, Taremi leader ma c’è già un bocciato: scommessa persa da Inzaghi

Il bomber iraniano a segno anche ieri con una doppietta: un'arma in più per i nerazzurri ma arrivano anche verdetti negativi con un addio vicino

E siamo a cinque. Con la doppietta al Las Palmas Taremi ha realizzato il suo quinto gol in pre-season con l’Inter e si candida a diventare una seria alternativa in attacco per Inzaghi. Nato anche il ritornello Ta-Re-Mi-Fa-Gol che spopola tra i tifosi ma c’è anche l’altro aspetto della medaglia, ovvero la prova negativa di Correa che sicuramente dovrà andar via.

Le note positive della gara con il Las Palmas

Non sono poche le note liete dopo il test con gli spagnoli: dall’instancabile Mkhitaryan, ‘instancabile’, che ha fatto una gara a tutto campo e si è dimostrato “intelligente e creativo” a Bisseck che ha strappato applausi convinti ma la scena se l’è presa soprattutto il bomber iraniano che ha dimostrato, come scrive la Gazzetta “pulizia tecnica nelle giocate, capacità di segnare anche su rigore (solo 9 errori su 63 tentativi in carriera) e di essere uno tosto sui duelli fisici. A Cesena ha corso quaranta metri con un avversario alle calcagna. Alla fine, ha vinto lui. Thuram è avvisato”.

Correa, la scommessa persa da Inzaghi

Un altro passo indietro invece per Correa che nel 3.0 al Las Palmas non ha lasciato il segno, solo tiri murati. Il suo destino è segnato. Dopo il prestito al Marsiglia, il calciatore ha fatto ritorno alla base e i 10 milioni pattuiti per il suo acquisto definitivo sono andati in fumo. Correa è in scadenza nel 2025 con i nerazzurri. Può partire in prestito secco, ma si libererebbe a parametro zero. Non è un’ipotesi favorevole all’Inter. Una scommessa persa da parte di Inzaghi che ne aveva caldeggiato fortemente l’acquisto dalla Lazio al suo arrivo sulla panchina nerazzurra. L’argentino non si è mai inserito.

Le soluzioni per Correa

Piace alla Lazio, che però lo riprenderebbe solo a costi contenutissimi, e al Marsiglia. Come spiega calcioefinanza non può partire in prestito con diritto o obbligo di riscatto, per farlo dovrebbe rinnovare con i nerazzurri (ipotesi da scartare). Nel caso dunque di una cessione, oltre gli 8,5 milioni il club metterebbe a referto una plusvalenza sul bilancio 2024/25. A questa si aggiungerebbe poi il risparmio nella nuova stagione sull’ammortamento, sempre pari a 8,5 milioni di euro (costo che l’Inter ha sostenuto nel 2023/24, mentre il giocatore si trovava in prestito al Marsiglia).

Se Correa e l’Inter dovessero invece arrivare a un accordo per la risoluzione del contratto, il club nerazzurro potrebbe mettere una svalutazione sul bilancio 2023/24, pari a circa 8,5 milioni di euro (in questo caso il rosso aumenterebbe, andando potenzialmente a toccare quota 50 milioni di euro). Contestualmente, rimarrebbe il risparmio sull’ammortamento per 8,5 milioni di euro nella stagione 2024/25.

I tifosi già pazzi di Taremi

Intanto sul web è un coro di elogi per Taremi: “Thuram deve stare attento quest’anno..questo è attaccante vero..e la mette dentro” e poi: “ne fa tanti! Se ce l’avessimo avuto l’anno scorso….altro che quei due 0 di Sanchez e Arnautovic” e anche: “Commentatore ha detto: Dopo Do Re Mi Fa Sol, ecco Ta Re Mi Fa Gol” e ancora: “Taremi mi dà molte sensazioni alla Dkeko, per il momento un ottimo inserimento” e infine: “Taremi a fine anno avrà segnato più gol di Morata”.