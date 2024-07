Inter-Las Palmas 3-0: Taremi è un cecchino, Mkhitaryan già al top. Bisseck chiude tra gli applausi

La doppietta dell'ispirato centravanti iraniano regala un'altra vittoria all'Inter dopo quella sulla modesta Pergolettese. Tra i nerazzurri bene anche Mkhitaryan ed Asllani.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Basta un tempo all’Inter per regolare un Las Palmas propositivo ma evidentemente inferiore. Nel 3-0 dei nerazzurri trova gloria ancora una volta Mehdi Taremi, autore di una doppietta con primo gol su calcio di rigore e secondo in tap-in facile facile su assist di Mkhitaryan. A chiudere i giochi, poi, ci pensa Dimarco con un delizioso pallonetto dalla distanza che trova fuori dai pali il numero 1 spagnolo. Insomma, indicazioni positive per Simone Inzaghi, in attesa di test più probanti e dell’inizio ufficiale della stagione.

Le scelte di Inzaghi e il rientro dei nazionali

Non esistono deroghe o alternative al classico 3-5-2 di Simone Inzaghi. La formazione mandata in campo dal tecnico dell’Inter è la stessa che pochi giorni fa ha giocato contro la Pergolettese. Sono rientrati i nazionali reduci dall’Europeo ma per loro spazio soltanto a gara in corso. Davanti al numero 1 Martinez troviamo il terzetto formato da Bisseck, Agoumé e Fontanarosa. Sulle fasce Kamate e Carlos Augusto con in mezzo Zielinski, Asllani e Mkhitaryan. Le due punte sono Taremi e Correa.

Non tutti gli elementi schierati, naturalmente, fanno parte del progetto. Anche se rispetto alle contendenti i nerazzurri devono operare meno sul mercato, avendo di fatto già una base collaudata sulla quale lavorare. Il ritorno dei vari Dimarco, Barella, Frattesi, Acerbi rende il gruppo nerazzurro certamente più completo con il terzino che trova anche la soddisfazione del gol – e che gol! – col quale i campioni d’Italia chiudono definitivamente l’incontro.

Inter-Las Palmas, il racconto del match

L’atteggiamento dell’Inter è aggressivo fin dai primi minuti, con pressione alta dei centrocampisti per rubare palla e creare pericoli alla porta avversaria. L’episodio che sblocca il match accade dopo appena 11 minuti, grazie a Taremi che si procura e trasforma un calcio di rigore. I nerazzurri giocano in costante proiezione offensiva, con Bisseck che gioca molto largo e Kamate e Carlos Augusto molto larghi. Mkhitaryan confeziona l’assist per il raddoppio che è ancora una volta di Taremi: un tap-in semplice semplice che chiude la prima frazione di gioco.

Nella ripresa sono gli spagnoli a fare la rivoluzione, cambiando addirittura 11/11 della squadra. L’Inter, invece, preferisce dare continuità ai giocatori che hanno lavorato di più in questa prima fase della stagione. Anche se il calo è evidente: la squadra appare più sfilacciata rispetto ai primi 45 minuti e maggiormente aperta alle offensive nemiche. Che per dire la verità tanto pericolose non è che sono. Tra i nazionali che rientrano chi colpisce è Dimarco, protagonista del 3-0 con un pallonetto da fuori area.

Inter, i top e flop

Mkhitaryan 7 Già in palla l’armeno, attivo sia in interdizione che nell’ultimo passaggio.

Già in palla l’armeno, attivo sia in interdizione che nell’ultimo passaggio. Taremi 7 Buoni movimenti e altri due gol in nerazzurro: sono tre in due partite.

Buoni movimenti e altri due gol in nerazzurro: sono tre in due partite. Bisseck 6,5 Più che per la solidità difensiva si mette in mostra per qualche sgroppata niente male. Esce tra l’ovazione del pubblico.

Più che per la solidità difensiva si mette in mostra per qualche sgroppata niente male. Esce tra l’ovazione del pubblico. Asllani 6,5 Con Calhanoglu davanti è difficile trovare minutaggio. L’albanese, però, ha voglia e arriva più volte alla conclusione dalla distanza.

Con Calhanoglu davanti è difficile trovare minutaggio. L’albanese, però, ha voglia e arriva più volte alla conclusione dalla distanza. Correa 6,5 Le chance di riconquistare Inzaghi sono poche ma lui ci prova lo stesso. Poco cattivo in zona gol.

Le chance di riconquistare Inzaghi sono poche ma lui ci prova lo stesso. Poco cattivo in zona gol. Martinez 6 Molto coinvolto dalla squadra, sa di avere buoni piedi ma talvolta ne abusa. Corre un rischio evitabile sbagliando un semplice passaggio e mandando in porta il Las Palmas.

Inter-Las Palmas: il tabellino dell’incontro

MARCATORI: 11′, 37′ Taremi (1 Rig.), 85′ Dimarco

INTER: 13 Martinez (86′ 12 Di Gennaro); 31 Bisseck (83′ 50 Aidoo), 42 Agoumé (63′ 15 Acerbi), 47 Fontanarosa (63′ 95 Bastoni); 54 Kamate (63′ 36 Darmian), 7 Zielinski (63′ 23 Barella), 21 Asllani (83′ 52 Berenbruch), 22 Mkhitaryan (83′ 24 Salcedo), 30 Carlos Augusto (63′ 32 Dimarco); 99 Taremi (86′ 57 Quieto) 11 Correa (63′ 16 Frattesi).

In panchina: 51 Alexiou. Allenatore: Simone Inzaghi.

LAS PALMAS 1°T : 25 Horkas; 27 Rozada, 3 Marmol, 28 Herzog, 18 Sinkgraven; 12 Loiodice, 20 Rodriguez; 9 Cardona, 10 Moleiro, 14 Fuster; 16 Mata.

LAS PALMAS 2°T: 1 Cillessen; 2 Marvin, 3 Marmol (60′ 15 Clemente), 4 Suarez, 5 Javi Munoz; 6 Gonzalez, 7 Pejino (78′ 26 Bassinga); 11 B. Ramirez, 19 S. Ramirez, 21 Gil; 24 Cedric.

In panchina: 8 Campana, 23 Alex Munoz, 29 McBurnie.

Allenatore: Luis Carrion.

Arbitro: Juan Luca Sacchi. Assistenti: Pagliardini – Trasciatti.