Inter, Taremi ha stregato già tutti e ora chi esce? Per il web è il nuovo Milito

I tre gol messi a segno nelle amichevoli contro Lugano e Pergolettese hanno impressionato Simone Inzaghi e i tifosi nerazzurri. Chi rischia il posto è Thuram

Tutti pazzi per Taremi. I tifosi dell’Inter si sono già innamorati del centravanti iraniano arrivato dal Porto a parametro zero, in questa sessione di mercato. Thuram è avvisato, con Lautaro Martinez che sarà ancora una volta leader e capitano della squadra allenata da Simone Inzaghi. I test pre-campionato chiariranno le gerarchie in vista dell’esordio del 17 agosto.

Taremi insidia Thuram, la palla passa a Inzaghi

Mehdi Taremi non è un acquisto banale. Il giocatore, su cui l’Inter ha deciso di puntare approfittando del mancato rinnovo con il Porto, sta dimostrando già in questi primi allenamenti di essere all’altezza del reparto offensivo dei campioni d’Italia. Presenza in area di rigore, attacco alla profondità e lavoro per i compagni, per consentire agli interni di centrocampo di inserirsi e aggredire i 16 metri avversari. E soprattutto, vede la porta. Lo dimostrano la doppietta messa subito a segno contro il Lugano, nella primissima uscita stagionale, e la rete con la Pergolettese, così come le caterve di gol che sta segnando in allenamento dinanzi agli occhi attenti di Simone Inzaghi.

Lautaro Martinez, reduce dalla vittoria in Coppa America con la sua Argentina, arriverà soltanto fra qualche giorno, ma Taremi sembra avere le caratteristiche ideali per far coppia con il Toro, fresco di rinnovo contrattuale. Chi rischia il posto, è evidente, è Marcus Thuram, che vanta comunque un credito importante, considerando la stagione che si lascia alle spalle con la maglia nerazzurra. E poi c’è Marko Arnautovic, in fondo nelle gerarchie ma con qualità che possono sempre servire in corso d’opera. Salvo clamorose sorprese, Marotta e Ausilio non si priveranno dell’ex Bologna, che ha accettato il suo ruolo di comprimario, con la consapevolezza che sarà l’annata più lunga di sempre, con cinque competizioni da affrontare ad altissimo livello.

Il mercato, però, è lungo e dinamico: a Inzaghi non dispiacerebbe avere un giocatore “alla Sanchez”, brevilineo e con caratteristiche in grado di spaccare la partita in corso d’opera. Non sarà facile trovarlo. L’austriaco, intanto, è giunto al suo ultimo anno di contratto e percepisce 3,5 milioni netti a stagione.

Taremi, le reazioni dei tifosi

I tifosi dell’Inter, dopo aver assistito al passaggio di proprietà e alla risoluzione di una serie di beghe societarie che hanno seguito l’era Zhang, si godono finalmente Piotr Zielinski e Mehdi Taremi, due calciatori con un curriculum di rilievo, approdati a parametro zero alla corte di Simone Inzaghi. L’attaccante ha già stregato i supporters nerazzurri e non intende essere una semplice meteora nel massimo campionato italiano. Il simpatico hashtag #Taremisessuale è già tra i più cliccati di X, dove continuano ad emergere tweet in favore della punta iraniana, che sta sorprendendo per movimenti, freddezza e capacità realizzativa. A molti, ricorda un mix tra Miro Klose ed Edin Dzeko: killer d’area di rigore, ma anche centravanti di manovra.

“Taremi, I’m in love with you”, si legge sul web, con i sostenitori dell’Inter che non vedono l’ora di iniziare a fare sul serio, per apprezzare le qualità dell’iraniano e dell’intero parco attaccanti. E soprattutto, scalpitano all’idea di vedere insieme Lautaro Martinez e Mehdi Taremi, una coppia che Inzaghi sarà chiamato a schierare spesso tenendo conto delle premesse e delle decine di partite in calendario. “Ma avete visto Taremi?”, è ormai il mantra dei tifosi che seguono anche in amichevole i campioni d’Italia in carica. È già iniziata la Taremi-Mania.

Coppie in tutti i reparti: come giocherebbe l’Inter di Inzaghi oggi

Doppioni in tutti i reparti, titolari di altissimo livello e alternative di assoluto valore. Questa è l’Inter di Simone Inzaghi, nonostante i discorsi sulla sostenibilità e le difficoltà legate al passaggio di proprietà, che non ha di certo cambiato gli obiettivi di Marotta e soci. Mercato intelligente, con tre acquisti già messi a referto: Zielinski, Taremi e Martinez, così da sistemare le falle in tre dei quattro reparti dell’organico nerazzurro. Ad oggi, mancherebbe soltanto un centrale difensivo di piede mancino per completare l’opera e ovviare all’assenza dell’infortunato Buchanan, che consentirà a Carlos Augusto di avanzare la sua posizione e vestire i gradi di vice Dimarco.

In mediana, Zielinski se la giocherà con Mkhitaryan, mentre resta aperto il duello Barella-Frattesi, con l’ex Sassuolo alla ricerca di maggiore spazio nel suo secondo anno nerazzurro. In cabina di regia, meno dubbi: Hakan Calhanoglu non si tocca, con l’albanese Asllani pronto a crescere alle spalle del metronomo turco. A destra c’è Denzel Dumfries, prossimo al prolungamento di contratto, ma occhio alle sorprese. In difesa le solite rotazioni, soprattutto sul centro-destra: Bastoni e Acerbi sono i titolari, con il “sempreverde” Darmian e l’olandese De Vrij a giocarsi le loro carte.

Ecco la probabile formazione dell’Inter ad oggi:

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Taremi. All. S. Inzaghi.