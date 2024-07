Inter, Taremi ribalta il Lugano nel giorno di Morata al Milan: lo sfottò dei nerazzurri sui social

Nella prima amichevole stagionale, l'Inter batte in rimonta il Lugano grazie a una doppietta e a un assist del nuovo arrivato Taremi, acclamato dai nerazzurri sui social

Nel giorno delle visite mediche di Alvaro Morata al Milan, che accoglie così l’erede di Olivier Giroud, l’Inter batte in rimonta il Lugano nella prima amichevole stagionale trascinata dal nuovo arrivato Mhedi Taremi, assoluto protagonista del match con una doppietta e un assist, con i tifosi nerazzurri che gongolano sui social, senza risparmiare qualche frecciatina ai cugini rossoneri.

Inter-Lugano: ci pensa Taremi

Alla prima amichevole stagionale Simone Inzaghi, privo di tutti i calciatori che sono stati impegnati tra Europei e Copa America, ha schierato una formazione altamente sperimentale e con ben pochi titolari, facendo scendere in campo dal primo minuto il nuovo portiere Martinez, Bisseck, Stante e Fontanarosa nella difesa a tre, Kamate, Agoumé, Mkhitaryan, Berenbruch e Carlos Augusto tra i cinque di centrocampo e Correa-Taremi come tandem d’attacco per il classico 3-5-2.

Assoluto protagonista di giornata è stato Taremi, arrivato all’Inter pochi giorni a parametro zero dopo l’esperienza al Porto. L’attaccante iraniano ha mostrato subito grande voglia di mettersi in evidenza, fornendo a Correa l’assist per il primo gol dell’incontro e – dopo che i nerazzurri si erano fatti rimontare – segnando i due gol necessari per ribaltare il risultato sul 3-2 in favore dei campioni in carica grazie prima a una rete su rigore e poi a un morbidissimo scavetto a tu per tu con il portiere avversario.

L’Inter ha la sua terza punta

Certo, le amichevoli estive non sono un test sempre attendibile, ma l’ottima prestazione di oggi di Taremi, insieme a una carriera andata sempre in crescendo e che a 31 anni lo ha portato a vestire la maglia dell’Inter, possono far ben sperare i nerazzurri – che nell’ultima stagione hanno subito l’assenza di gol da parte dei sostituti di Lautaro Martinez e Marcus Thuram – di aver trovato il rincalzo ideale per far rifiatare la ThuLa.

I tifosi sui social gongolano e sfottono i rossoneri

Anche i tifosi nerazzurri esultano sui social per i gol e l’assist del loro nuovo attaccante, con il profilo dell’Inter che è stato letteralmente inondato da cuori accompagnati da “Prince of Persia” (soprannome di Taremi) e alcuni supporter che hanno elogiato Taremi, come Due Stelle, che scrive: “Madre de dios questo fa il titolare altro che riserva”; o Mattia: “Che acquisto Taremi, ci darà enormi soddisfazioni”. Altri tifosi hanno ironizzato paragonandolo a chi ne occupava il ruolo la passata stagione: “Ha fatto più di Arnautovic l anno scorso in 1 partire. Il mio principe” o “Buttate Arnautovic nel bidone dell’umido”. Altri ancora hanno già iniziato a scaldare il clima derby, come Roberto che scrive: “Un’altra partita e ha fatto già più gol di Leao meravigliao”; o Fabrizio che ironicamente scrive “Meglio Morata”, riferendosi all’arrivo dello spagnolo al Milan nella giornata di oggi.