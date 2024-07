Inter, Taremi e Salcedo piegano la Pergolettese: bocciato Correa, esordio per Zielinski, applausi per Cocchi

I nerazzurri vincono la seconda uscita del precampionato. L'iraniano segna ancora, applausi per i giovani, male Correa, esordio per Zielinski

Dopo il 3-2 al Lugano, l’Inter supera di misura la Pergolettese nel secondo test della pre-season. Come nel match d’esordio bagnato con una doppietta, tra i protagonisti del match odierno c’è il nuovo attaccante di Simone Inzaghi, Mehdi Taremi, che va ancora a segno e si prende gli applausi social. Debutto con la nuova maglia l’ex Napoli, Piotr Zieliski, ma sono i giovani a strappare i complimenti dei tifosi.

Inter, Taremi mette a segno il terzo gol in due gare

In attesa dei big, Mehdi Taremi sembra già essersi preso l’Inter. L’attaccante iraniano prelevato dal Porto ha messo a segno il suo terzo gol nelle prime due gare di questo precampionato rivelando già un buon feeling con i compagni. Per lui, rete facile facile con il diagonale vincente sul bel filtrante di Henrikh Mkhitaryan, che lo mette a tu per tu con l’estremo difensore avversario.

Primo tempo non esaltante

In avvio, Inzaghi si affida al classico 3-5-2 con linea difensiva composta da Bisseck, Agoumé e Fontanarosa a protezione della porta difesa da Josep Martinez. A centrocampo, parte subito titolare Zielinski, che giostra accanto ad Asllani e Mkhitaryan. Sulla fasce, Carlos Augusto e Kamate, mentre in avanti tocca a Correa fare coppia con Taremi.

L’avvio dei campioni d’Italia non è certo di quelli da stropicciarsi gli occhi, con diverse occasioni gettate alle ortiche. Come detto, ci pensa il bomber a rompere l’equilibrio e a regalare un altro sorriso a Inzaghi. Zielinski si vede poco, ma manda in archivio il suo esordio con una conclusione larga al termine di una bella azione insistita.

Ripresa nel segno dei giovani

Nella ripresa, dopo il palo di Carlos Augusto e la bella girata al volo di Asllani a lato di poco, ci pensa il classe 2001 Eddie Salcedo all’88’ a prendersi la scena, aprendo e chiudendo con una bella spaccata sottoporta l’azione che vale il raddoppio nerazzurro finalizzata dal cross sul primo palo dalla sinistra del classe 2007 Matteo Cocchi. Nel finale, la Pergolettese si regala la gioia del gol che fissa il 2-1, siglato da Mattia Capoferri, bravo a girare alle spalle di Di Gennaro una sfera scodellata in area.

Taremi conquista i tifosi, Agoumé e Salcedo meglio di Correa

Nonostante sia appena il 22 luglio, sui social, i tifosi nerazzurri non mancano di commentare e riservare giudizi nei confronti degli uomini di Inzaghi. E, così, se per Taremi i complimenti si sprecano – c’è che azzarda: “Questo è meglio di Thuram“, e chi si limita a un “Mehdigol” – non mancano le critiche per Correa: “È riuscito a fare male pure con la Pergolettese”.

Tanti apprezzamenti per Agoumé, schierato al centro della retroguardia: “Agoume difensore centrale > Asslani regista”. Stesso discorso per Cocchi: “Sto Cocchi è interessante…2007″, “Lo seguo in primavera, ha una bella velocità e dribbling ottimo”, ma anche per Salcedo, che in molti vorrebbero vedere al posto proprio di Correa: “Salcedo al posto di Correa in prima squadra, dai mister !!!”, “Meglio Salcedo di Correa”.