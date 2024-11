Fabrizio Corona e la Bobo-tv: i veri motivi della rottura: "Colpa di Adani"

Il re del gossip rivela a puntate cosa c'è dietro la separazione dello storico quartetto e parla di una vera e propria rivolta contro Christian Vieri

Sul luogo del “delitto” un buon ladro torna sempre e Fabrizio Corona, che fu tra i primi a squarciare parzialmente il velo sul mistero della rottura tra Vieri e gli altri tre amici della Bobo-tv, è tornato sul caso e intende svelare “a puntate” tutta la verità su cosa è successo con Adani, Ventola e Cassano.

Corona e la rivelazione di Ventola

Subito dopo lo scioglimento della Bobo TV fu proprio il re del gossip ad intervistare Ventola in esclusiva. L’ex attaccante dell’Inter sosteneva che lo scioglimento della Bobo TV fosse avvenuto per soldi, ovvero che Vieri non voleva dividere i proventi derivanti dall’attività con i suoi compagni e voleva comandare da solo, ora Corona su dillingernews, il suo portale di riferimento, rivela altri retroscena.

Corona e le colpe di Adani

Dopo aver ricordato che la Bobo TV è nata da un’idea di Vieri durante il Covid ed è di sua proprietà perché porta proprio il suo nome, il principe dei paparazzi si dice pronto a raccontare tutto e dice: “Abbiamo deciso di farci raccontare tutta la verità e poco a poco vi diremo tutto: incominciamo a sostenere che il fautore di questa scissione, colui che ha comandato la rivolta attaccando la responsabile della trasmissione, Valentina (per privarci non possiamo dirvi il cognome), con modalità quasi da body shaming è Lele Adani, colui che si professa il Guru del calcio, colui che richiama e ricerca i valori e la morale nel calcio”.

L’attacco all’opinionista della Rai

Corona attacca direttamente Adani e dice: “Colui che è stato cacciato da Sky per motivi simili a quelli che lo hanno fatto litigare con Vieri. Colui che non solo si è limitato a portare via gli altri due conduttori, ma ha deciso di attaccare mediaticamente in tutti i modi possibili – e prendendolo anche un po’ per il cu… – Bobo Vieri”.

La prima puntata della telenovela si conclude con un pizzico di gossip: “Adani si professa come una persona che combatte per i diritti, per i valori e per l’uguaglianza. Ha sempre mantenuto riservatezza sulla sua vita privata, ma noi vi possiamo dire che è fidanzato da tantissimo tempo con una giornalista di Sky...Vive proprio nella sua casa, ma ogni volta doveva viaggiare per tutti i tour, prima del foot calcio, poi del padel, gli eventi della Bobo TV. Insomma, si faceva altamente i fatti suoi, come se la morale sentimentale non esistesse. Chissà cosa ne pensa Ilenia”. Attesi prossimi sviluppi.