Bobo-tv, è bufera sulla rottura: anche Adani rompe il silenzio

Indiscrezioni e retroscena sul divorzio tra Vieri e i suoi compagni di avventura, non era una trovata pubblicitaria: l'ex bomber proseguirà da solo

05-11-2023 10:40

Altro che finzione scenica o trovata per farsi ulteriore pubblicità: la rottura tra Christian Vieri e gli storici compagni d’avventura della Bobo-tv, ovvero Adani, Cassano e Ventola, è reale. Assai improbabile che si possa rivedere il quartetto che con quegli sketch su twitch era sbarcato anche sulla Rai ai tempi dei Mondiali: sarebbe profonda la frattura tra gli ormai ex amici.

Corona anticipa i motivi del divorzio alla Bobo-tv

Dove c’è gossip non può non esserci Fabrizio Corona. L’ex fotografo dei vip si è tuffato sulla vicenda, ha pubblicato anche un video con la testimonianza di Ventola (“Fammi passare un attimino di tempo. Comunque non ci sei andato lontano…”) ribadendo che tutto nascerebbe a causa del carattere di Vieri che litiga con tutti e rimane solo.

Per il re del gossip la colpa è del carattere di Vieri

Per Corona Vieri ha un caratteraccio e le prime scintille sarebbero state con Cassano, che a sua volta non è certo una persona con cui è facile andare d’accordo. Ma la rottura finale sarebbe accaduta dopo una lite furibonda con Adani. Che sarebbe stata la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso. Il motivo? La gelosia e il malcontento per come Bobo gestisce le dirette su Twitch.

Intanto Adani sta rispondendo via social. Dopo un primo post criptico su Instagram («Quando ero piccirillo e stavo in orfanotrofio sai cosa mi dicevano le suore? O terremoto è un dono di Dio, fa bene alla terra. Quando una persona sta male, accumula accumula finché non si libera e sfoga… o muore») con citazione di Ciro di Marzio, protagonista di Gomorra, ora un altro video.

L’ultimo video di Adani è criptico

Adani appare con la felpa arancione di BoboTV che ritrae il gruppo al completo e dice: «Ragazzi volevo dirvi questo. Non dimenticatevi mai che il calcio è la nostra stella cometa. Noi dobbiamo aggrapparci forte alla sua scia e lasciarci guidare dalla sua magia». Una mossa per far pace?