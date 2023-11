Bobo Tv, colpo di scena: Vieri saluta Adani, Cassano e Ventola. Il divorzio su Twitch, social infuocati

Venerdì 3 novembre 2023: a meno che non si tratti di uno scherzo, resta una data fondamentale per la vita della Bobo Tv. Dopo anni di collaborazione, Vieri annuncia l'addio (o arrivederci?) di Adani, Ventola e Cassano

03-11-2023 23:23

Che abbia tutta l’aria di una burla, di uno scherzo o di un singolo pezzo dell’intero puzzle che ancora non conosciamo è un sospetto fortissimo. Perché non c’erano avvisaglie né motivazioni per arrivare a uno stravolgimento – una rivoluzione improvvisa – tanto eclatante e radicale. La Bobo Tv dice – se non addio – quantomeno arrivederci a tre dei perni sui quali si è retta finora: Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola.

Ringrazio Lele, Antonio e Nicola

Resta solo Bobo Vieri che annuncia in diretta Twitch il nuovo corso del programma: una sorta di one man show almeno fino alle imminenti novità che – riferisce Vieri – prevedranno molti ospiti illustri e un maggiore coinvolgimento del pubblico. Le parole di commiato al trio, compagno di strada fin dagli esordi, le pronuncia l’ex attaccante in diretta:

Volevo comunicare che da stasera ci sarò solo io: ringrazio Lele, Antonio e Nicola per la loro presenza e collaborazione. Andremo a creare nuovi programmi e dei format nuovi nei quali vi renderò più partecipi

Il soliloquio di Bobo Vieri e lo scambio con gli utenti

Le ore di diretta di questa sera sono state molto diverse, a tratti ingestibili: l’abitudine a un format a quattro e a ciascuno calato nel suo ruolo, è talmente immagazzinata che assistere al soliloquio di Vieri che interagisce con gli utenti in chat ha dato il là a decine di minuti surreali.

🤔La BoboTV si divide: a darne l’annuncio lo stesso Vieri pic.twitter.com/b93TZ0uCV0 — Giulia Loglisci (@GiuliaLoglisci_) November 3, 2023

Resta, in casa Bobo Tv, una data da cerchiare con il rosso sul calendario: venerdì 3 novembre 2023. Il giorno del nuovo inizio o quello del grande bluff? I social tematici, quelli della trasmissione e quelli sportivi sono stati presi d’assalto non appena la notizia ha cominciato a circolare nel web e le reazioni sono evidentemente parecchio variegate.

Bobo, che noia così

Per capire quanto il corso costruito dai quattro (ex?) amici abbia fatto breccia tra utenza e social basti prendere atto dell’immediato e repentino tam tam virtuale che ha scatenato numerosissime reazioni.

L’impatto è spiazzante un po’ per tutti, consci che il programma, con il solo Vieri a fare gli onori di casa, non può reggere: “Che noia così”, “Bobo non ci divertiamo”, “Manca il mordente”.

Tutta una finta, scherzavano fino a ieri

Resta la sensazione che accomuna la maggior parte degli utenti: che soia uno scherzo preparatorio al vero colpo di scena che li vedrà tutti e quattro di nuovo protagonisti: “Eravate pappa e cicca fino a ieri sera, dai. E’ palesemente un bluff”, “Ma chi volete fregare? Vieri, falli uscire, dove sono nascosti?”, “Praticamente impossibile che Vieri abbia litigato con tutti e tre. Lo scherzo è pensato male e fatto pure peggio”.

E se fosse tutto vero?

Il dubbio, in alcuni si insinua: sono quelli che hanno notato l’espressione poco felice di Vieri, apparso stranamente serioso, quasi preoccupato. Tono dimesso, guarda poco nella telecamera, non sembra sereno e anche il timbro di voce è diverso, più contenuto. “Ragazzi, secondo me è tutto vero ma sarebbe la rovina di un giocattolo che era bello così”, “No dai, non si butta così una bella amicizia”, “Non è il solito Vieri, qualcosa è successo di sicuro”.

Cos’è successo veramente?

Allo stato attuale non è dato saperlo perché Vieri si è limitato a pronunciare le parole di cui sopra e gli altri tre non si sono ancora pronunciati.

Resta da capire quale sia la versione definitiva, quella ufficiale: è evidente che l’argomento terrà banco anche nelle prossime ore ed è destinato a vivere tra illazioni e attesa: le prime sono evidentemente alimentate dal silenzio e pare altrettanto chiaro che non si tarderà a mettere i puntini sulle i per ricostruire in maniera fedele alla realtà ciò che realmente è accaduto alla Bobo Tv, ai quattro amici e ai progetti comuni che fin qui erano stati univoci e condivisi.