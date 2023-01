25-01-2023 19:17

Dopo la parentesi su Rai Uno durante il Mondiale in Qatar, la Bobo Tv è tornata esclusivamente in versione web, con il fondatore Christian Vieri e i suoi ospiti storici, Daniele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola, a discorrere e discutere dell’attualità calcistica italiana e non solo con il proprio “stile” inconfondibile, fatto di sincerità graffiante, a volte pure troppo, e anche attacchi diretti ai protagonisti del mondo del pallone.

Inter, Skriniar verso l’addio? Il consiglio a sorpresa di Caressa per Marotta

Calciatori o giornalisti poco importa, così l’ultima “vittima” di Cassano è Fabio Caressa, contro il quale l’ex attaccante di Bari, Roma, Real Madrid, Milan, Inter e Sampdoria si è scagliato senza usare mezzi termini dopo che il popolare telecronista e conduttore di Sky Sport aveva provato, nel corso dell’ultima puntata di Sky Calcio Club, a minimizzare gli effetti della possibile cessione da parte dell’Inter di Milan Skriniar, fresco di rifiuto alla proposta di rinnovo del contratto avanzata dal club nerazzurro, che sembra destinata a perdere lo slovacco a parametro zero il prossimo giugno, se non addirittura prima della fine della sessione invernale di trattative a fronte di un modesto indennizzo.

“Skriniar è un buon difensore, ma è pur sempre un difensore, si sostituisce – il pensiero di Caressa – E così pure De Vrij. Anzi, dico una cosa: io prendo Baschirotto a 4 mln, non Skriniar a 50: nessuno dei due mi fa vincere lo scudetto, ma diamo le proporzioni alle cose”.

Dalla Lega Pro al gol al Milan: l’exploit di Federico Baschirotto

Un modo per provare a risollevare il morale dei tifosi dell’Inter, comprensibilmente delusi dal possibile addio dell’attuale capitano, ma anche per elogiare il sorprendente rendimento di Federico Baschirotto, difensore veronese che ha esordito in Serie A solo in questa stagione a 27 anni con la maglia del Lecce, che lo ha prelevato dall’Ascoli, club con cui Baschirotto aveva disputato una sola stagione di Serie B, affermandosi tra i migliori interpreti del proprio ruolo.

Cosa, questa, avvenuta anche al debutto nel grande calcio, dove il numero 6 giallorosso, già autore di due gol in campionato, tra i quali quello al Milan nel match dello scorso 14 gennaio, poi faticosamente pareggiato per 2-2 dai campioni d’Italia, si è disimpegnato ottimamente anche nel ruolo di centrale, pur nascendo esterno destro basso.

Cassano, attacco frontale a Caressa: “In Italia troppi incompetenti parlano di calcio”

L’assunto “Baschirotto può sostituire Skriniar e un difensore vale un altro” non è però andato giù all’ex attaccante Cassano, durissimo nel commentare il pensiero di Caressa nel corso delle proprie chiacchierate con Adani, Ventola e Vieri: “In Italia ci sono troppi incompetenti – l’affondo di FantAntonio – E c’è da fare un nome e un cognome, io lo faccio. Non offendo, ma mi espongo. Quando in Italia il signor Fabio Caressa dice ‘Tanto Skriniar va via, per me è meglio Baschirotto’, con tutto il rispetto per Baschirotto, ma di cosa sta parlando? Non di calcio. Queste persone sono incompetenti che stanno lì, ma con lui ci sono mille altre persone che gli vanno dietro, anche in altre reti. Si dicono cose assurde solo per avere dei click in più”.

Lo sfogo di Cassano, riempito anche da numerosi insulti nei confronti del giornalista di Sky, che ha preferito non replicare, si conclude “rispolverando” altre opinioni recenti di Caressa: “Caro Caressa, perché sei lì? Per dire tempo addietro “di Messi ce ne sono tantissimi”. Ha criticato Di Maria. Adesso vado a sentire cosa? “Skriniar va via, ciao. Baschirotto è la stessa cosa, tanto Skriniar non mi fa vincere gli scudetti”.