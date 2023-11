Bobo tv solo con Vieri, web scatenato contro Adani e Cassano: è bufera

La decisione dell'ex bomber dell'Inter di proseguire da solo sul suo canale switch ha colto tutti di sorpresa: operazione di marketing o lite tra amici?

04-11-2023 10:39

Erano quattro amici al bar, ma ne è rimasto uno solo. Con un colpo di scena ieri sera Christian Vieri ha annunciato lo scioglimento dell’allegra combriccola con Adani, Cassano e Ventola con cui andava in onda sulla Bobo-tv. L’ex bomber dell’Inter – a quanto sembra – d’ora in avanti farà da solo, senza gli storici compagni di viaggio. C’è chi pensa a una manovra pubblicitaria, chi aspetta la Domenica Sportiva sperando di sentire la versione di Adani, chi esulta.

Vieri licenzia Adani, Cassano e Ventola

A dare la notizia è stato lo stesso Vieri, prima di iniziare una lunga trasmissione in solitaria: “Volevo comunicare che da stasera ci sarò solo io: ringrazio Lele, Antonio e Nicola per la loro presenza e collaborazione. Andremo a creare nuovi programmi e dei format nuovi nei quali vi renderò più partecipi”.

I possibili motivi della decisione di Vieri

Ignoti i motivi alla base di questa decisione: divergenze per motivi economici? Volontà di cambiare format per tornare alla formula iniziale, quando Vieri ospitava ogni volta personaggi diversi? Rottura con gli amici che stavano prendendo una strada troppo violenta e volgare nelle dichiarazioni? Probabile che se ne sappia di più nei prossimi giorni ma intanto il web è in fiamme.

I tifosi si accaniscono contro Cassano e soprattutto Adani

Fioccano le reazioni: “Ricostruzione. Al ristorante a tavola: Cassano chiede più danè e Adani più potere decisionale in Bobotv, al che Vieri risponde: < > Ventola vittima collaterale“, oppure: “La questione BoboTv mi sembra una grande operazione per creare hype. Vieri da solo in “conduzione”, Adani che cita Gomorra… Ci manca solo Cassano che dice parolacce in barese. P.s. Ieri Adani era dal dentista con il fratello di Vieri” e anche: “Cacciato da Sky cacciato dalla Bobo TV fatti una domanda e datti una risposta Adani”.

C’è chi scrive: “BoboTv padre tempo adesso per Lele Adani manca solo la Rai che lo mandi a casa” e anche: “Adani, dopo Sky, è riuscito a farsi licenziare pure dalla BoboTv ? Padre tempo opera in silenzio” e ancora: “e ora cassano dove dirà le sue sciocchezze?”

Il web è scatenato: “Bobo o invita ogni volta tipo Messi e Ronaldo oppure non ha futuro in solitaria. Non ha le capacità dialettiche e secondo me manco la voglia. Magari è un fake ma visto i caratteri fumantini non mi stupirei fosse vero” e infine: “Alla fine ha vinto Allegri durando più lui alla Juve che i ragazzi alla Bobo tv. “Padre tempo”…”. Durante i Mondiali in Qatar la Bobo-tv con i 4 protagonisti era sbarcata anche sulla Rai con una striscia quotidiana.