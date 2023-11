Milan, Pioli trova un alleato a sorpresa: Adani lo difende

L’opinionista della Bobo TV riporta su Instagram uno scambio tra tifosi e poi accusa i supporter rossoneri di utilizzano l’allenatore come capro espiatorio

03-11-2023 17:58

Daniele Adani in difesa di Stefano Pioli: l’opinionista della Bobo TV riporta su Instagram un dialogo ascoltato per strada per dimostrare i pregiudizi dei tifosi del Milan nei confronti del loro allenatore, da lui definito una vittima sacrificale.

Milan, Adani alleato di Pioli

Stefano Pioli non può essere considerato l’unico colpevole del momento difficile del Milan: ne è convinto Daniele Adani, secondo cui l’allenatore rossonero finisce puntualmente per fare da capo espiatorio ai problemi della squadra, anche quando non ha colpe. Per dimostrarlo Adani ha riportato sul suo profilo Instagram un dialogo ascoltato per strada tra due tifosi, uno del Napoli e uno del Milan.

Per Adani Pioli vittima sacrificale in casa Milan

“Continuando su quello che dicevo su Pioli – dice Adani sul suo profilo -, passo davanti casa mia, davanti ad un bar e c’è un napoletano che parla ad un milanista. Gli dice ‘il Milan come lo vedi?’, e lui risponde ‘ma non lo so, vediamo a gennaio se ci rinforziamo’. Il napoletano subito ‘ma anche questo Pioli, a Napoli, da 0-2 a 2-2, che ha combinato? Il cambio del c…’. Tutto così, un napoletano a un milanista che critica l’allenatore del Milan”. Poi la chiusura di Adani in favore di Pioli: “Vittima sacrificale, è tutto sbagliato!”.

Adani: ciclo di Pioli al Milan finito

Le parole su Instagram completano un discorso più ampio che Adani aveva iniziato nell’ultima puntata della Bobo TV di ieri sera. L’opinionista aveva sottolineato come a suo parere il ciclo di Pioli al Milan sia terminato: non per demeriti dell’allenatore, ma per il rapporto con i tifosi ormai logoro. “Se il Milan vince a Napoli il fenomeno è Giroud, se invece si fa rimontare il cretino è Pioli – aveva detto Adani -. Ormai è così. Pioli non è più supportato dall’ambiente e dalla piazza. Il ciclo di Pioli, per me, è finito. Se perde tre partite di fila per me rischia di essere esonerato prima della fine della stagione. Il primo tempo del Milan a Napoli è stato spettacolare, ma purtroppo dai tifosi rossoneri non ha più futuro. È un ciclo finito per la piazza, non parlo della società e della squadra”.