Corona sulla BoboTv: Adani e Cassano lasciano Vieri per “soldi e potere”. E c'è un audio di Ventola

Dopo il caso scommesse, Fabrizio Corona interviene anche sul caso “mediatico” scoppiato ieri alla BoboTv che ha visto partecipare il solo Bobo Vieri: i retroscena su Adani, Cassano e Ventola fanno discutere

04-11-2023 22:45

Bobo Vieri da solo davanti alle telecamere nel suo canale Twitch. La Bobo TV che nel corso degli ultimi anni ha fatto arrabbiare ma anche appassionare tanti tifosi italiani sembra essere scomparsa in quel preciso momento, con l’ex attaccante da solo senza la presenza dei suoi “compari di schermo”: Daniele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola.

Vieri abbandonato: la tesi di Dillinger News

Dopo aver messo a soqquadro il mondo del calcio, ora Fabrizio Corona decide di provare a lanciarsi anche nell’argomento più caldo del momento: la BoboTv. Il re dei paparazzi, attraverso il canale Instagram di Dillinger News, si è lanciato su questa vicenda provando a spiegare un retroscena.

Ecco la prima verità: Vieri è stato abbandonato dai suoi compagni di avventura. Sono stati prima Adani e Cassano ad andarsene e poi Ventola. Lo hanno abbandonato, lo hanno lasciato solo, lui non se lo aspettava e ci è rimasto male. Come prima ripicca, in linea con la sua maturità sopraggiunta, li ha defollowati.

Soldi e denaro: i motivi alla base della “separazione”

Nel post pubblicato da Dillinger News emergono anche i presunti motivi che avrebbero portato alla separazione del quartetto che nel corso degli ultimi anni era diventato un punto di riferimento per chi voleva seguire il calcio in maniera non convenzionale.

Alla base oltre ai già previsti (mesi fa da Fabrizio Corona) problemi economici e di potere anche qualche rancore, basta guardare i video di Lele Adani su Instagram. La storia della vita di Bobo si ripete. Riesce sempre a litigare con i suoi migliori amici e rimane sempre da solo. Tutta la verità nelle prossime ore.

Corona-Ventola: gli audio che confermano la tesi

A distanza di qualche ora sempre sulla pagina Instagram di Dillinger News è stato pubblicato anche quello che sembra uno scambio di messaggi audio tra Fabrizio Corona e Nicola Ventola con l’ex attaccante che dice: “Fabri, fammi passare un attimino di tempo. Un abbraccio. Comunque non sei andato lontano”. E Corona che risponde: “Lo avevo previsto tre mesi fa. E’ sempre la solita storia”.

BoboTV: dai social arrivano nuove ipotesi

Nel corso delle ultime ore l’argomento BoboTv è stato uno dei più dibattuti sui social. I quattro opinionisti ed ex calciatori avevano saputo costruirsi un seguito molto importante nel corso del tempo, un appuntamento fisso per chi voleva vivere il calcio con un po’ di leggerezza: tra gli strafalcioni e le sparate di Cassano, la filosofia di Adani e i modi di fare di Vieri e Ventola. In tanti sono convinti che quella di ieri sera sia soltanto una trovata per presentare nuovi format della trasmissione, chi invece già rimpiange i bei tempi andati ed altri ancora che si lanciano in accuse di vario tipo per l’uno o l’altro protagonista.

