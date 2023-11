Scommesse, Corona si fa una tv tutta sua per continuare l’inchiesta, altri nomi in arrivo

Il re del gossip sta lavorando a un nuovo progetto per sfuggire alla censura e annuncia altre rivelazioni sui calciatori coinvolti nelle scommesse

04-11-2023 09:25

Non lascia, anzi. Raddoppia. Dopo instagram e il sito dillingernews, da cui ha diffuso per giorni infornazioni sul mondo delle scommesse proibite nel mondo del calcio, Fabrizio Corona rilancia con una tv online che darà nuova eco alle sue rivelazioni. Il re del gossip italiano sta lavorando dietro le quinte a questo progetto che vedrà la luce a giorni. Un nuovo network di tv online che avrà come nucleo Dillingernews e che lo renderà libero da censure e imposizioni.

Corona attacca chi censura la verità

L’annuncio appare sul suo sito di riferimento, dillingernews, in cui si legge: “Calcioscommesse e censura. Abbiamo provato sulla nostra pelle perché l’Italia è stabilmente al 50° posto nella classifica della libertà di stampa. E Fabrizio Corona lo sa bene. Sei andato a toccare il calcio? Le scommesse? Le squadre miliardarie? Bene, non vai più in tv. Sono in tanti a chiedere a Fabrizio dove siano finiti i nomi degli altri calciatori del calcioscommesse. E presto lo saprete, così come saprete come funziona il giro, dove si fanno le puntate clandestine

Corona chiamerà Ego tv il suo canale online

Parla Corona e spiega: “Saremo online tra una decina di giorni, la data verrà data in seguito il lavoro è stato quello di riunire sotto uno stesso network alcune tra le principali tv online già esistenti. E questo, signori, è il futuro dell’informazione. Ormai con le smart tv si può tranquillamente vedere ogni sito. E presto potrete sintonizzarvi sul primo canale veramente libero, gratuito, senza condizionamenti politici”.

Il nuovo network ha già un nome: “Essendo io un egocentrico non poteva che chiamarsi Ego TV. Partiremo proprio con una puntata sul calcioscommesse dove, ve lo garantisco, vi spiegherò tutto. E sono in molti quelli che dovranno tremare. Soprattutto tra i figurini della tv, quelle specie di cartonati che vengono messi a condurre i programmi di regime. Vogliamo fare informazione libera. Scordatevi il politicamente corretti. Saremo scorretti, anzi… scorrettissimi”. Intanto continua l’inchiesta da parte della magistratura che indaga su presunti reati dei calciatori.