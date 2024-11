Cassano: l'anatema sull'Inter, la sentenza su Leao, l'ammissione su Allegri

Il barese riflette sulla Juventus di Motta, evidenziando difficoltà offensive senza risparmiare critiche, bordate sull'attaccante del Milan

Che squadra potrà vincere la Champions secondo Antonio Cassano? Di sicuro non l’Inter di Inzaghi che, per l’ex bomber, domina in Italia ma in Europa ancora non convince: i motivi e i consigli per affrontare gli ottavi e non ripetere l’errore dello scorso anno. Ma, a ‘Viva el Futbol’, l’ex attaccante ha parlato anche di Milan e Juventus: le critiche feroci verso Leao, l’errore di mercato dei rossoneri e il paragone finale tra Motta e Allegri.

Inter e Champions League: Cassano critica Carragher

In apertura di puntata, Cassano ha espresso forte insoddisfazione per la qualità della partita tra Inter e Lipsia in Champions, pur riconoscendo la superiorità dei nerazzurri: “Ho visto una partita di poca qualità, l’Inter è più forte del Lipsia e si vedeva. Mi sono emozionato zero, poca roba, non mi ha dato nulla. Mi sembrava una gara del giovedì con poco ritmo, poche idee, una squadra che provava a fare la partita – l’Inter – e l’altra che ripartiva in contropiede. Una partita molle, non mi è piaciuta”.

L’ex calciatore non ha poi esitato a ridimensionare le ambizioni europee dell’Inter: “L’anno scorso l’Inter ha stradominato il campionato, poi è uscita con l’Atletico in Champions. Questa Inter non basta dagli ottavi in poi, lo dico già. Poi inizia un’altra cosa. Questa Inter delle prime 5 partite per me non basta agli ottavi”.

Infine, l’ex bomber ha attaccato l’analisi di Jamie Carragher, ex difensore del Liverpool, che aveva dato nei giorni precedenti l’Inter come favorita alla vittoria della Champions: “Carragher dice caga… e non capisce un ca..o. L’Inter in Italia ha grande padronanza, in Europa non la metto al livello delle altre big per ora. Ho 5/6 squadre che di gran lunga giocano meglio in Europa, io non ce la metto davanti. Poi sono interista e se vince sono felice”.

Milan, Cassano distrugge Leao e porta in alto De Ketelaere

L’ex bomber ha già preso a cuore Charles De Ketelaere, dopo il suo boom al secondo anno all’Atalanta: “C’è stato un ragazzo che è stato deriso da tutta Italia e hanno rotto i co..ioni a Paolo Maldini perché non l’avrebbe dovuto prendere al Milan. De Ketelaere ha segnato 2 gol e tre assist. E’ stato decisivo in 5 occasioni da gol. Lui è un fenomeno con il plus di Gasperini.”

Cassano ha poi aggiunto su Leao, suo consueto bersaglio: “La stampa italiana dovrebbe iniziare a parlare dell’Atalanta che è il nostro riferimento in Italia e nel Mondo e dei suoi giocatori, invece di Leao che fa la prima partita di me**a, la seconda e la terza pure. Fa molto meglio il rapper del calciatore”.

Cassano: critiche alla Juve di Motta, il paragone con Allegri

Antonio Cassano, infine, ha espresso il suo parere sulla Juventus allenata da Thiago Motta dopo il pareggio con l’Aston Villa: “La Juve ha fatto 9 pareggi, 5 volte 0-0. La Juve difende molto meglio di come attacca, ma voglio essere leale e onesto: dopo la partita ho pensato che se Allegri avesse fatto quanto fatto da Motta offensivamente nelle ultime partite…”

Cassano continua a paragonare Motta ad Allegri: “Io faccio il paragone con quanto visto e solo in una partita ho visto la Juve continua per 90 minuti, nel derby col Torino. Io sto vedendo la stessa identica roba negli ultimi 20 metri. Sapete cosa penso di Allegri, lo avrei disintegrato. La Juve ora sta facendo grande fatica, va detto”.

Cassano ha inoltre sottolineato le difficoltà che sta incontrando in stagione il centrocampista bianconero Koopmeiners: “Motta è l’allenatore, ha le sue responsabilità. Lui lo difende, ma che fatica che sta facendo Koopmeiners. A me davanti la Juve di Motta non sta convincendo e Koopmeiners sta facendo malissimo. Motta sta facendo quello che ha fatto Allegri negli ultimi metri, devo essere onesto e dirlo”.