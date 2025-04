Serie A, pasticcio recuperi della Lega: Fiorentina e Lazio su tutte le furie

Le tempistiche sulle date per giocare le partite rinviate oggi a causa della morte del Papa hanno creato enormi disagi, accuse alla Lega

Lega sotto accusa per la decisione intempestiva di far recuperare le quattro partite di serie A rinviate oggi per la morte del Papa a mercoledì pomeriggio. Il primo comunicato, infatti, parlava di rinvio a data da destinarsi e solo successivamente è stato deciso di accorpare i 4 recuperi a mercoledì, tra due giorni, alle 18.30. Una posizione che ha messo in difficoltà soprattutto le squadre che dovevano giocare in trasferta questo pomeriggio e in particolare Fiorentina e Lazio.

Fiorentina costretta a scendere dall’aereo prima del decollo

I viola avrebbero dovuto giocare oggi alle 15 a Cagliari: una volta appreso del rinvio è stato organizzato al volo il rientro a Firenze: fissato l’aereo, era tutto pronto quando si è appreso del recupero di mercoledì. Una decisione che ha mandato il club gigliato su tutte le furie con squadra e staff costretti a scendere dall’aereo che stava per decollare e a organizzare, in fretta e furia, il ritiro a Cagliari.

Lo rivela l’ANSA, che spiega che se da una parte c’è ”l’assoluto rispetto delle regole e delle decisioni” da parte del club viola, dall’altra trapelano rabbia e contrarietà per un comportamento non ritenuto ”corretto in quanto, in mattinata, la Lega Serie A aveva fatto sapere che le gare sospese non sarebbero state disputate questa settimana”. Il cambio di programma, appreso intorno alle 14:30, sta creando difficoltà logistiche alla Fiorentina alla ricerca di un albergo a Cagliari, o nei pressi, che ospiti una cinquantina di persone tra giocatori, staff tecnico e dirigenti e una struttura dove allenarsi in questi due giorni. Sarà anche necessario farsi inviare da Firenze divise e materiale per gli allenamenti.

La Lazio è già tornata a Genova, dovrà ripartire domani

Ancor peggio forse è andata alla Lazio, rimasta spiazzata per non essere stata avvertita dalla Lega della decisione di far giocare tutti i recuperi della Serie A mercoledì alle 18.30. Baroni e i giocatori alle 15 sono partiti da Genova in charter per tornare a Roma e ora saranno costretti a ripartire già domani per scendere in campo a Marassi mercoledì. Uno spreco di energie e di tempo che ha mandato su tutte le furie i biancocelesti, che dovranno poi scendere in campo sabato alle 20.45 per la gara contro il Parma, quindi appena 72 ore dopo la sfida contro il Genoa.