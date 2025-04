Morto Papa, rinviate le gare di serie A di oggi: quando si recuperano. Ferme anche B e C

Jorge Bergoglio è deceduto stamane alle 7,35: la Lega ha stabilito il rinvio per lutto di Toro-Udinese, Genoa-Lazio, Parma-Juve e Cagliari-Fiorentina

In seguito al decesso di Papa Francesco, morto stamane alle 7.35, la Lega Serie A ha ufficializzato il rinvio di tutte le gare in programma nella giornata di oggi, 21 aprile. Saltano pertanto le quattro partite in posticipo di serie A e tre gare di Primavera.

Il programma saltato

Rinviate dunque le 4 partite in programma per oggi: Torino-Udinese (prevista per le 12.30), Cagliari-Fiorentina (fissata alle 15), Genoa-Lazio (che si sarebbe dovuta giocare alle 18) e Parma-Juventus (fissata per le 20.45), oltre a tre sfide del campionato Primavera (Roma-Udinese, Monza-Sassuolo e Sampdoria-Torino).

Il comunicato della Lega

Questo il comunicato della Lega Serie A: “A seguito della scomparsa del Santo Padre, la Lega Nazionale Professionisti Serie A comunica che le gare previste nella giornata odierna di Campionato di Serie A Enilive e Primavera 1 sono rinviate a data da destinarsi”.

Le prime ipotesi sul recupero

Per il momento si può ipotizzare una data di recupero per tre gare su quattro: Torino-Udinese, Genoa-Lazio e Parma-Juventus potrebbero essere recuperate tra martedì e giovedi della prossima settimana, in coincidenza con le gare delle coppe europee. Non così Cagliari-Fiorentina visto che i viola saranno impegnati giovedì prossimo col Betis nell’andata delle semifinali di Conference League.

A seguito della scomparsa di Papa Francesco, la Figc ha deciso di sospendere l’attività calcistica odierna anche di tutte le altre categorie comprese B (che aveva un turno intero) e C (dove erano in programma tutte le gare del girone B) – dalla Serie A ai Dilettanti – in tutta Italia d’intesa con le componenti federali. Più difficile identificare le date dei recuperi. La B scende in campo già venerdì, in Serie C venerdì, 25 aprile, il Girone A tornerà nuovamente in campo, per l’ultimo turno.