16-12-2022 09:42

Un tifoso in più e di quelli che potrebbero anche fare la differenza. L’Argentina domani scende in campo per coronare il sogno Mondiale dopo le delusioni di Italia 90 e quella più recente del 2014 in Brasile, quando ad alzare la coppa grazie a un gol nei supplementari fu la Germania. Il trofeo più importante manca dal 1986, a distanza di 36 anni ora l’Argentina ci riprova grazie anche alla spinta del suo tifoso speciale, Papa Francesco.

Mondiali, l’Argentina ha un tifoso in più: Papa Francesco

Non si sa ancora se Papa Francesco stavolta si lascerà travolgere dall’entusiasmo e decidere di seguire la gara in televisione. Nel 2014 il pontefice, o meglio i suoi collaboratori, riferirono che in occasione della finale contro la Germania, Bergoglio aveva preferito non seguire la partita in televisione per una questione di neutralità, nonostante abbia sempre sostenuto la sua passione per la nazionale albiceleste. Magari dopo la delusione dei Mondiali brasiliani, il Pontefice potrebbe decidere di fare un’eccezione e di guardare la sfida tra Messi e la Francia.





Papa Francesco: il messaggio prima dei Mondiali in Qatar

Papa Francesco ha spesso parlato della sua passione per il calcio e per lo sport in generale. Ma prima dei Mondiali in Qatar ha voluto mandare un messaggio molto forte. La rassegna iridata è stata oggetto di molte polemiche per le severe restrizioni applicate dal Qatar, un paese nel quale il tema dei diritti umani e delle libertà personali rappresenta un nervo scoperto. Sul Mondiale il Papa aveva detto: “Desidero inviare il mio saluto ai giocatori, ai tifosi, e agli spettatori che seguono da vari continenti i campionati mondiali di calcio che si stanno giocando in Qatar. Possa questo importante evento essere occasione di incontro e di armonia tra le nazioni lavorando la fratellanza e la pace tra i popoli”.

Papa Francesco: la passione per il calcio e per il San Lorenzo

Bergoglio non ha mai nascosto il suo grande amore per il mondo dello sport, ed ha rivelato di essere stato anche un “praticante” da giovane nonostante non fosse particolarmente bravo: “Fare il portiere per me è stata una grande scuola di vita – ha detto in un’intervista alla Gazzetta dello Sport di qualche anno fa – Il portiere deve essere pronto a rispondere a pericoli che possono arrivare da ogni parte. Da piccolo mi piaceva il calcio ma non ero tra i più bravi, anzi ero quello che in Argentina chiamano un “para dura”, letteralmente gamba dura. Per questo mi facevano giocare sempre in porta. Ma mi piaceva anche il basket, mio papà era una colonna della squadra di basket del San Lorenzo”.

Oltre all’amore per la maglia dell’Argentina, Papa Francesco nutre anche quello per il San Lorenzo: “Ricordo con piacere quando da bambino con la mia famiglia andava allo stadio, El Gasòmetro. Ricordo molto bene il campionato del 1946 che il mio San Lorenzo vinse. Ricordo quelle giornate passate a vedere i calciatori giocare e la felicità di noi bambini”.