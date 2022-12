15-12-2022 12:22

La finale dei Mondiali di Qatar 2022 tra Argentina e Francia è anche il duello tra Leo Messi e Kylian Mbappé, fuoriclasse appartenenti a due generazioni diverse che daranno vita a una sorta di staffetta: la Pulce è alla sua ultima Coppa del Mondo, il francese – già alla seconda partecipazione – ha davanti a sé ancora diverse edizioni dei Mondiali. Difficile individuare un favorito, i precedenti però sorridono a Mbappé: Messi, infatti, non l’ha mai battuto.

Mondiali: Mbappé eliminò Messi da Russia 2018

Compagni di squadra nel PSG dall’estate 2021, Leo Messi e Kylian Mbappé si sono affrontati da avversari in tre occasioni e in nessuna di esse la Pulce è riuscita a ottenere una vittoria. Il primo confronto tra i due è avvenuto proprio in una gara da dentro o fuori ai Mondiali: a Russia 2018 Argentina e Francia si incrociarono negli ottavi di finale, una partita in cui l’allora 20enne Mbappé mise in luce tutto il suo talento segnando una doppietta e procurandosi il rigore dell’1-0 di Griezmann nel 4-3 per la Francia.

L’attaccante del PSG diede così prova di poter diventare un fuoriclasse assoluto, ai massimi livelli. Messi, invece, “limitò” il suo contributo a 2 assist (per Mercado e Aguero), che non servirono però a evitare l’eliminazione dell’Argentina.

Non solo Mondiali: Messi non ha mai battuto Mbappé

Ma a Messi non è andata bene contro Mbappé neanche a livello di club. Due i confronti tra i due top player, avvenuti però nell’ambito dello stesso turno della Champions League, gli ottavi di finale della stagione 2020/21, l’ultima della Pulce con la maglia del Barcellona.

Nella gara di andata al Camp Nou Messi sbloccò la partita andando in gol su rigore, ma Mbappé si rese poi protagonista di una delle sue migliori prestazioni di sempre, trascinando il PSG con una clamorosa tripletta per il 3-1 finale.

Al ritorno al Parco dei Principi il francese chiuse i conti con la rete dell’1-0, pareggiata poi da Messi per l’inutile 1-1 del Barcellona, eliminato dalla competizione.

I numeri di Messi e Mbappé nei loro confronti diretti

Complessivamente, dunque, il record di Mbappé contro Messi è di 2 vittorie e un pareggio, con uno score straordinario di 6 gol e zero assist; la Pulce, invece, ha all’attivo 2 gol e 2 assist nelle 3 partite contro il francese. Mbappé sembra riuscire a dare il meglio quando si ritrova davanti Messi, ma i precedenti negativi potrebbero tramutarsi in motivazioni aggiuntive per la Pulce, all’ultima gara con l’Argentina ai Mondiali.