Qatar 2022, Messi ammette: "Salutare il ko al debutto"

14-12-2022 16:14

Quel che l’esordio aveva messo in discussione, sta partita dopo partita diventando il sogno iridato dell’Albiceleste, che domenica potrà alzare al cielo qatariota la terza Coppa del Mondo della sua storia e proprio Lionel Messi ha sottolineato l’importanza della sconfitta contro l’Arabia Saudita: “Sono molto felice, come tutti gli argentini: quello che abbiamo ottenuto non è stato facile: perché non ci aspettavamo di iniziare così il cammino: è stata dura, ma ci ha reso più forti” spiega a Dsports Radio “Eravamo fiduciosi: conosciamo la forza del gruppo e abbiamo giocato ogni partita come se fosse una finale. È stato faticoso, ma la finale è conquistata”.

Lo scorcio iniziale della finale basterà al capitano sudamericano per essere il giocatore con il numero maggiore di minuti disputati nella storia del Mondiale.