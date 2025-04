Lazio: cosa ha detto Baroni a chi ha sbagliato i rigori, le urla di Rovella e Guendouzi per un gesto antisportivo

Il sogno Europa League della Lazio è svanito ai rigori dopo la rimonta sfiorata. Perché l'allenatore del Bodo ha fatto infuriare calciatori e tifosi

L’impresa è stata soltanto sfiorata. Quando la Lazio sembrava ormai aver compiuto la miracolosa rimonta, la beffa al minuto 110 dei supplementari e la lotteria dei rigori che ha premiato il Bodo Glimt. Le parole di Baroni ai tre i biancocelesti che hanno fallito dagli 11 metri e il gesto antisportivo dell’allenatore norvegese che ha fatto infuriare Rovella e Guendouzi.

Lazio, penalty fatali: svanisce il sogno Europa League

Una partita infinita, vissuta sulla montagne russe. E quel lieto fine spazzato via ad un passo dal traguardo. La Lazio dice addio all’Europa League (qui tutti i risultati dei quarti, ndr) nel modo più doloroso. Perché una volta acciuffato il 2-0 al 93′ con Noslin e aver calato il tris con Dia nel primo tempo supplementare, chi poteva immaginare che la favola si sarebbe trasformata di lì a poco in incubo?

Invece, 9′ dopo il gol dell’ex Salernitana, il Bodo Glimt ha ristabilito la parità con Helmersen portando il quarto di ritorno ai rigori. Fatali gli errori proprio di alcuni degli artefici della rimonta: dopo Tchaouna, infatti, hanno sbagliato anche Noslin e Castellanos, che in precedenza erano finiti sul tabellone dei marcatori.

Le parole di Baroni a chi ha sbagliato i rigori

La delusione è tangibile. Per come è maturata, è senza dubbio un’eliminazione che brucia. E che si ripercuote anche gli obiettivi stagionali della Lazio. Già, ora la Champions passa solo ed esclusivamente attraverso l’ambito quarto posto, per cui è vera e propria bagarre. Nel post partita dell’Olimpico Marco Baroni ha confessato cosa ha detto ai tre calciatori che hanno sbagliato i rigori, condannando così le aquile.

“Ho ringraziato tutti, alla squadra ho detto che sono orgoglioso di loro. E voglio fare i complimenti anche a chi ha sbagliato”. L’allenatore ha spiegato che la lista dei rigoristi è stata scelta di comune accordo. “Perché in una partita così importante, bisogna anche sentirsela di calciare. Come Castellanos, che era distrutto, ma se la sentiva, era in fiducia. E Tchaouna e Noslin sono due attaccanti, non buttiamo la croce addosso a nessuno”.

Rovella e Guendouzi infuriato: il gesto del tecnico del Bodo

Un gesto antisportivo dell’allenatore del Bodo Glimt, Kjetil Knutsen, sul risultato di 1-0 per la Lazio ha fatto perdere le staffe a Rovella e Guendouzi e pure ai tifosi presenti all’Olimpico. Con la chiara intenzione di perdere tempo e innervosire gli avversari, il tecnico ha intercettato e allontanato un pallone che un raccattapalle stava consegnando alla Lazio per riprendere l’azione.

Rovella lo ha subito affrontato a muso duro e anche Guendouzi non è stato certo tenero nei suoi confronti. Gli stessi tifosi hanno stigmatizzato l’atteggiamento di Knutsen con fischi sonori. La furbata dell’allenatore non è passata inosservata neppure agli occhi dell’incerto arbitro Siebert, che lo ha punito con un cartellino giallo.