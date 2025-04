Conference ed Europa League, dominio inglese: United da infarto, impresa Tottenham e Chelsea ko ma avanti

La Premier League domina la serata europea con altre tre squadre in semifinale tra Conference ed Europa League: tutti i risultati del ritorno dei quarti di finale

Quattro squadre in semifinale tra Champions, Conference ed Europa League. Il calcio inglese domina in Europa, perdendo solo l’Aston Villa, sconfitto ai quarti di Champions dal PSG. Dopo l’impresa dell’Arsenal contro il Real Madrid, questa sera avanzano Manchester United e Tottenham in Europa League e il Chelsea in Conference. Gara vietata ai deboli di cuore all’Old Trafford, dove i Red Devils di Amorim evitano l’incredibile capitolazione contro il Lione, ribaltando il risultato a un passo dai rigori.

Fonseca sfiora l’impresa con il Lione

Si chiude ai supplementari con ben nove gol, un espulso e due calci di rigore il big di match della giornata di Europa League che vedeva il Lione dell’ex Milan, Paulo Fonseca, sfidare lo United di Amorim all’Old Trafford. Dopo il 2-2 dell’andata, i Red Devils la spuntano all’ultima curva, scongiurando i rigori grazie alla rete di Maguire al 121′, che fissa il 5-4 e regala la qualificazione ai rossi di Manchester, sotto di due reti fino al minuto 109′, ma capaci di ribaltare tutto con il rigore di Bruno Fernandes e la giocata vincente di Mainoo.

Nei tempi regolamentari, lo United si era portato sul doppio vantaggio grazie a Ugarte e Dalot, salvo poi farsi riprendere da Tolisso e Tagliafico nell’ultimo quarto di gara. In dieci per il rosso proprio a Tolisso a un minuto dal novantesimo, ai supplementari, i transalpini si portano avanti con Cherki e il penalty di Lacazette, salvo poi capitolare definitivamente sotto i colpi dei padroni di casa, per una 5-4 finale che va di diritto nella storia delle competizioni europee.

Avanti anche Tottenham e Chelsea

Altra impresa, ma senza fuochi d’artificio, per il Tottenham, che sbanca il Deutsche Bank Park di Francoforte grazie alle rete su rigore di Solanke al tramonto del primo tempo e si prende la semifinale di Europa League dopo l’1-1 dell’andata contro l’Eintracht. Cade, ma strappa il passa per il penultimo atto della Conference League, il Chelsea, che avanti di tre reti dopo la gara di andata a Varsavia, perde 1-2 contro il Legia davanti al proprio pubblico.

L’Atletico Bilbao non sbaglia

Il rigore di Sancet a fine primo tempo e l’incornata di Nico Williams a dieci minuti dal novantesimo regalano l’accesso alle semifinali di Europa League all’Atletico di Bilbao, che dopo aver eliminato la Roma, piega 2-0 i Rangers in casa e passa il turno dopo il pareggio a reti bianche conquistato in terra scozzese.

Le altre gare di Conference: avanti Betis e Djurgårdens

In Conference League, dopo la qualificazione strappata non senza soffrire dalla Fiorentina, accedono alle semifinali anche gli spagnoli del Betis e gli svedesi del Djurgårdens. Per i biancoverdi di Siviglia, dopo il 2-0 dell’andata, è sufficiente l’1-1 del ritorno per eliminare i polacchi dello Jagiellonia. Di Bakambu e Curlinov le reti.

Dilaga, invece, il Djurgårdens, che sul prestigioso campo del Rapid Vienna, impone un pesante 1-4 agli austriaci, che partivano avanti dopo il successo 1-0 dell’andata. A complicare tutto, il rosso dopo appena 7′ a Sangare, con gli svedesi che arrivano in vantaggio 2-1 al novantesimo prima di affondare il colpo con la doppietta di Gulliksen nei supplementari.

Il quadro delle semifinali di Conference ed Europa League

Il quadro delle semifinali nelle due competizioni è così completo. In Europa League, lo United se la vedrà con l’Atletico Bilbao, gara di andata in Spagna, mentre il Tottenham sfida il Bodo/Glimt. Conference League, la Fiorentina trova il Betis, con gara di andata in terra spagnola. Il Chelsea gioca la prima in Svezia per sfidare la cenerentola Djurgårdens.