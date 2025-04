Milan, l’ex Fonseca non ha ancora digerito l’esonero: battuta al veleno sui rossoneri e il calcio italiano

Intervistato dal Guardian, l’allenatore portoghese torna sulla sua esperienza in Serie A con un commento sulla storia recente del club di Cardinale

Sono trascorsi tre mesi dall’esonero di Paulo Fonseca da parte del Milan, ma il tecnico portoghese non ha ancora digerito la separazione dai rossoneri: lo si capisce da una battuta velenosa sul Milan e sul calcio italiano che l’allenatore s’è lasciato scappare in una lunga intervista al Guardian.

Milan più in alto in classifica con Fonseca

Il Milan e Paulo Fonseca si sono separati ormai da più di tre mesi: era dicembre quando il club decise di concludere con l’esonero la gestione tecnica dell’allenatore portoghese. In quel momento il Milan era all’8° posto in classifica: il suo successore, Sergio Conceiçao, ha sì vinto la Supercoppa Italiana, ma non è riuscito a risollevare in campionato i rossoneri, che oggi occupano il 9° posto con 9 punti di ritardo dalla zona Champions.

Milan, l’ex Fonseca e la squalifica col Lione

Il cambio di panchina in casa Milan, dunque, non ha prodotto la svolta attesa dal club: lo ricorda anche il Guardian, che sul suo portale ha pubblicato una lunga intervista a Fonseca. Il tema principale è la squalifica di 9 mesi rimediata dall’allenatore dopo il testa contro testa con l’arbitro Millot nella partita tra il Lione, sua attuale squadra, e il Brest.

Ma nella chiacchierata con Fonseca c’è ovviamente anche spazio per parlare del Milan. Il portoghese non entra nei dettagli della sua esperienza in rossonero, ma nel dare un giudizio complessivo non nasconde la sua amarezza, lasciandosi andare ad una frecciata nei confronti del club e del calcio italiano.

Milan, la frecciata dell’ex Fonseca

Fonseca, infatti, ricorda come il Milan fosse in difficoltà anche nelle stagioni scorse, prima del suo arrivo in rossonero. “Abbiamo visto gli ultimi 10 anni del Milan – le parole dell’allenatore – hanno vinto la serie A soltanto una volta. È un periodo difficile per loro. Mi è piaciuto essere lì e sono davvero dispiaciuto di non aver avuto il tempo di continuare il mio lavoro”. Il Milan sarà pure un grande club, pare sottolineare Fonseca, ma è in declino da tempo sul piano dei risultati.

Milan, Fonseca e il giudizio sul calcio italiano

Ma Fonseca ne ha in generale anche per il calcio italiano, che aveva conosciuto nel biennio 2019-2021, quando ha allenato la Roma. “Penso che la mentalità in Italia sia completamente diversa dall’Inghilterra, dove danno tempo all’allenatore. Ma è il loro modo di vivere il calcio”, la stoccata del lusitano. Fonseca, di fatto, fa intendere che il Milan non ha avuto pazienza e che con lui i risultati sarebbero arrivati. Una tesi che, nonostante gli errori e le critiche raccolte da Conceiçao negli ultimi mesi, difficilmente sarà condivisa dalla maggior parte dei tifosi rossoneri.