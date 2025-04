Milan, mistero Gimenez: ancora ko, a Udine spazio ad Abraham. E a giugno assalto a Lucca

Il centravanti messicano ha ancora dolore al fianco: dopo tre partite in panchina, salterà anche l'anticipo di Udine. La società intanto pensa al futuro e prepara l'assalto al bomber dei friulani

Il sontuoso calciomercato invernale del Milan sembrava potesse dare la spinta verso la Champions: l’arrivo in panchina di Conceicao e la contestuale vittoria della Supercoppa Italiana sembravano le premesse per una seconda parte di stagione esaltante.

Milan, mistero Gimenez

Poi qualcosa si è inceppato, e il rendimento dei rossoneri è stato ben lontano da quello immaginato dai tifosi: e se c’è un giocatore che meglio simboleggia le aspettative deluse, impossibile non parlare di Santiago Gimenez. Il bomber messicano preso a furor di popolo dal Feyenoord, dopo un lungo corteggiamento, ha preso il posto del deludente Morata. Portava in dote la doppietta in Champions al Bayern Monaco, una dote che ben presto si è esaurita. Tre panchine consecutive nelle ultime tre partite contro Napoli, Inter e Fiorentina sono una bocciatura netta.

Milan, le gerarchie non cambiano

Anche perché i suoi sostituti, Jovic e Abraham, hanno trovato due gol a testa in queste tre partite: eppure, le gerarchie in casa Milan non sono cambiate, anche perché la società rossonera ha investito quasi 30 milioni sull’attaccante messicano, mentre sia Jovic che Abraham sono sul piede di partenza. Di conseguenza, i tre gol segnati finora dal messicano sono “costati” al Milan circa 9,5 milioni ciascuno.

Il Milan punta su Lucca

Ma a prescindere da quello che sarà il nuovo allenatore, con Sergio Conceiçao destinato all’addio, la dirigenza rossonera continuerà a puntare su Gimenez per il futuro. Almeno così inizierà la prossima stagione. Ma nell’eventualità di rendimento negativo, i rossoneri non vogliono essere impreparati, motivo per cui sono pronti ad affondare il colpo su Lorenzo Lucca. I rossoneri, infatti, già a gennaio hanno provato a prendere il bomber dell’Udinese, salvo poi virare su Gimenez a causa delle richieste giudicate troppo esose da parte dei friulani. Ma in estate la situazione potrebbe non essere molto diversa, anche perché potrebbe prevalere la volontà del giocatore di vestire una maglia importante come quella del Milan.

Gimenez salterà Udinese-Milan

Fatto sta che nel frattempo Gimenez è ancora ko. La botta al fianco rimediata contro la Fiorentina dà ancora problemi, e potrebbe richiedere un approfondimento con esami specifici: si capirà meglio con il passare delle ore. A Udine, nell’anticipo di venerdì, è comunque difficile che giochi, a prescindere dai guai fisici: dovrebbe essere confermato Abraham come prima punta, con Jovic che scalpita dopo le ultime promettenti uscite.