Milan, Costacurta mette Conceicao spalle al muro: la risata isterica del tecnico

Processo a Conceicao dopo il pari con la Fiorentina. L'affondo della leggenda rossonera sugli errori atavici della difesa e la risposta del portoghese

Se contro il Napoli il Milan era già sotto di due reti dopo 20 minuti, a San Siro con la Fiorentina ha fatto pure peggio perché il doppio svantaggio si è materializzato dopo appena 10′. Nel post partita solita bufera su Conceicao, messo all’angolo dalla leggenda Costacurta. Non solo: il portoghese si è lasciato andare a una risata isterica quando si è parlato del suo futuro in rossonero.

Milan, il 2-2 non salva Conceicao: l’accusa di Costacurta

A distanza di tre mesi dal suo arrivo nel capoluogo lombardo, Sergio Conceicao non è ancora riuscito a correggere il difetto del suo Milan. Che creerà pure tante occasioni, ma concede praterie inspiegabili agli avversari sin dai primi minuti. Le due partite contro Napoli e Fiorentina, che avrebbero potuto rimettere il Diavolo in corsa per il quarto posto, fotografano le lacune di una squadra dall’atteggiamento troppo spesso passivo.

È su questo punto che ha battuto Billy Costacurta nel post gara targato Sky. “Bisogna intervenire sulla difesa, perché il Milan concede troppe occasioni. E spesso gli errori sono legati a scelte individuali” sottolinea l’ex calciatore. Poi cita Thiaw: “Proprio on capisco che movimento ha fatto sul gol di Kean, nonostante io abbia fatto il difensore per 29 anni…”. Quindi la domanda a Conceicao: “Perché ci sono dei calciatori che vanno su e altri che rimangono fermi?”.

La replica dell’allenatore alla leggenda rossonera

Costacurta ha posto in evidenza il contrasto che si viene di frequente a creare tra difensori centrali e laterali, che finisce per spianare la strada agli avversari. Conceicao ha riconosciuto che “gli errori individuali non si verificano solo in difesa” e che “non sono forzati dall’avversario”. E ha ammesso che non è facile intervenire perché “certi comportamenti si imparano da ragazzini a scuola calcio”. Una bordata mica da poco.

Come contro il Napoli il tecnico è stato costretto a cambiare il Milan in corso d’opera per dare uno scossone ai suoi ragazzi. E non poteva non sollevare un polverone la sostituzione di Musah dopo soli 20′. Il caso è rientrato prima che la bomba che potesse esplodere, ma Conceicao ha voluto precisare che l’americano “mi aveva dato buoni segnali in allenamento, era positivo e fresco. Però l’ho sostituito perché la partita non stava andando bene per lui”.

Il nervosismo di Conceicao e la risata isterica in diretta

In questo ultimo scorcio di stagione bisogna cercare di salvare il salvabile, magari provando a vincere la Coppa Italia. Ma più che il campo nella Milano tinta di rossonero tiene in banco il domani. La questione allenatore, of course.

E quando a Sky hanno posto una domanda sulla sua possibile permanenza, all’ex Porto è scappata una risata isterica che tradisce un certo nervosismo. “Mi confermerei se fossi un dirigente del Milan? AHAHAHAHA. Veramente io sono deluso, ma adesso mi è venuto da ridere, AHAHHAHAA”.