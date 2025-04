Milan-Fiorentina, Theo litiga con Dodo ad azione in corso: è bufera sul francese. Conceicao-Musah, scoppia il caso

Il francese nel primo tempo va faccia a faccia con il giocatore viola mentre gli avversari sono al limite dell’area: la rabbia de tifosi. Musah bocciato da Conceicao, scoppia un nuovo caso nello spogliatoio

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Un pareggio che serve a poco. Il Milan si salva contro la Fiorentina dopo un inizio horror ma il 2-2 finale serve a poco. I rossoneri continuano un disperato attacco alla zona Champions ma i punti da recuperare rischiano di essere sempre di più e le partite da giocare meno. E in estate il futuro di Theo Hernandez, sempre più indisciplinato, rischia di essere un tema caldo.

Theo Hernandez-Dodo: storie tese

Nel finale del primo tempo il Milan mette in campo il massimo sforzo per provare a trovare la rete del pareggio ma la Fiorentina continua a spingere alla ricerca del terzo gol. In un’azione della squadra viola che può diventare pericolosa, spunta però anche un litigio quasi fuori schermo, all’altezza della bandierina del calcio d’angolo, tra Theo Hernandez e Dodò. I due giocatori sembrano disinteressarsi di quanto sta avvenendo in campo e proseguono il loro faccia a faccia mentre l’azione prosegue. Alla fine dell’azione l’arbitro li ammonisce entrambi.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Milan-Fiorentina: le pagelle

Theo ancora nel mirino dei tifosi

La scena però non è affatto piaciuta ai tifosi del Milan, la Fiorentina sta portando avanti un’azione che può diventare pericolosa ma Theo Hernandez pensa solo a litigare con l’avversario piuttosto che dare una mano ai suoi compagni in difesa: “Qui come nel caso del cooling break è una schifezza inaccettabile – dice Duca – Far rissa a palla in gioco mentre scendono dalla tua parte. Comportamenti gravi e plateali. Andavano presi provvedimenti pesanti già dopo la Lazio, andava messo fuori e basta. Ha giocato tutto l’anno contro”. E ancora: “Mandatelo via per favore, quando si vedono certe cose non c’è niente da fare”. Mentre Angelo scrive: “Ci ha fatto prendere 500 gol quest’anno. Deve andare via”.

Musah, sostituzione e fischi: è un caso

Un’altra serata complicata per il Milan che ancora una volta comincia la sua partita ad handicap finendo sotto per due reti dopo pochi minuti di gioco. La prima parte del match contro la Fiorentina è un incubo per i rossoneri con Sergio Conceicao che dopo 22 minuti decide di sostituire Musah, molto negativo fino a quel momento, e di mandare subito in campo Jovic. Il centrocampista statunitense continua a vivere una situazione difficile e non prende bene la sostituzione dopo soli venti minuti: il pubblico di San Siro accompagna la sua uscita con una bordata di fischi, il giocatore non saluta il tecnico e nessuno in panchina, e tira dritto verso gli spogliatoi.